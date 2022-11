Ministrul sârb al Apărării, Milos Vucevic, a anunţat marţi că preşedintele Aleksandar Vucic, în calitate de comandant-şef, a ordonat ridicarea gradului de alertă al forţelor armate ale ţării pentru ca acestea să poată îndeplini orice sarcină, potrivit B92.

Oficialul de la Belgrad a precizat că forţele armate sârbe sunt pregătite să execute orice ordin pentru a proteja Serbia şi toţi cetăţenii săi, chiar și cei din Kosovo.

Pe rețelele de socializare au apărut și filmări în care sunt surprinse coloane de vehicule blindate care s-ar îndrepta, potrivit martorilor, spre Kosovo.

Serbian military equipment is heading towards the administrative line with Kosovo and Metohija, local residents post videos with columns on social networks.

Earlier, Defense Minister Milos Vucevic put the country's armed forces on high alert.