Potrivit cotidianului online Kiev Independent, combatanţi străini au decis să facă publice acuzaţiile - care includ abuzuri de putere, hărţuire sexuală a femeilor combatante sau conduită neglijentă - după ce plângerile lor au rămas fără răspuns, cu privire la acestea ei informând şi biroul preşedintelui Volodimir Zelenski.



Conform informaţiilor respectivei publicaţii, acuzaţiile privesc o aripă a legiunii străine ce numără aproximativ 500 de combatanţi, aproximativ o treime din total.



Mai mulţi dintre combatanţii sau foştii combatanţi ai acestei unităţi intervievaţi de Kiev Independent spun că superiorii i-au trimis de mai multe ori fără pregătire în misiuni periculoase cu caracter practic sinucigaş.



De pildă, un soldat american afirmă că brigada sa a fost abandonată fără întăriri şi sub focul inamicului în regiunea Nikolaev din sudul Ucrainei, primind în plus şi ordinul de a apăra poziţia. Unul dintre combatanţi a murit şi alţi trei au fost răniţi în acea situaţie, iar puţin mai târziu un alt grup din aceeaşi unitate a primit ordinul să apere aceeaşi poziţie, deşi voluntarii le-au atras atenţia superiorilor că ruşii i-au descoperit, alţi patru combatanţi fiind ulterior ucişi în lupte.



Mai mult, spun cei intervievaţi, unul dintre comandanţii unităţii este un polonez fost membru al unei organizaţii criminale, cunoscut sub numele de Saşa Kucinski şi căutat în Polonia pentru fraudă.



Printre abuzurile imputate acestuia se numără ordinele de jefuire şi de ameninţare a subordonaţilor cu arma sau hărţuirea sexuală a femeilor membre ale unităţii.



Potrivit Kiev Independent, nu este clar cum un astfel de individ, care şi în Ucraina a fost investigat pentru atac armat şi abuzuri sexuale şi de asemenea arestat anterior pentru posesie ilegală de armă, a reuşit să obţină un post de comandă în armata ucraineană.



Voluntarii intervievaţi mai spun că au fost martorii unor ''mişcări suspecte de arme'', iar o parte din armele şi muniţiile sosite pe front nu erau distribuite combatanţilor, ci erau reţinute de acel comandant polonez.