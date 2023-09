"Acest următor pas logic va da comisiilor noastre puterea deplină de a aduna toate faptele și răspunsurile pentru publicul american", a declarat el în scurte remarci adresate reporterilor. "Este exact ceea ce vrem să știm, răspunsuri", a declarat Kevin McCarthy, potrivit Fox News.

Republicanul a declarat că acuzațiile potrivit cărora Biden a profitat de pe urma afacerilor externe ale fiului său Hunter Biden sunt "serioase" și "credibile" și a ordonat comisiilor de supraveghere, juridică și de căi și mijloace din Camera Reprezentanților să conducă ancheta de destituire.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy