„Cu puțin înainte de ora 23.00 (...), aproximativ cincizeci de indivizi au atacat postul de poliție La Courneuve, trăgând în principal cu mortiere (artificii, n.r.)", a declarat prefectul poliției, relatează France Press preluată de HotNews.ro.

Clipuri postate pe rețelele de socializare arată grupuri de persoane care efectuează tiruri cu artificii către secția de poliție.

Riots Again in France...



Mortars, Molotov Cocktails, Police Station Attacked Following the Death of a Young Convicted Criminal Fleeing Authorities



On March 13, 2024, in Aubervilliers, France, 18-year-old Wanys R., with an Algerian background, collided with the La Courneuve… pic.twitter.com/sJXSaBJ7gD