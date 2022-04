Suprapunerea celor două crize a făcut ca efectele să fie, de asemenea, de două ori mai grave, iar românii să resimtă din plin scumpirile, spune viceguvernatorul BNR.

"Iesirea din pandemie s-a suprapus din nefericire cu intrarea intr-o noua stare de tensionare la aproape toate nivelurile functionarii societatii si economiei ca urmare a invaziei ruse in Ucraina", a spus viceguvernatorul BNR Leonardo Badea.

"In cazul pandemiei, impactul a fost generalizat cuprinzand o gama larga de materii prime, produse si servicii. In cazul razboiului, impactul este regasit in materii prime, produse energetice si combustibil/si agroalimentar", a mai spus Badea.