Avand în vedere interesul față de proiectul Transilvania Smart City cât și ultimele informații propagate în spațiul public dorim să facem câteva precizări pentru o informare corectă și reală a situației de fapt.

1. Societatea REALTOPFARMA SA societate care dezvolta proiectul TRANSILVANIA SMART CITY nu se afla in procedura de insolventa la cererea creditorilor ci se afla in stare de REORGANIZARE la cererea debitorului adica a societatii in sine, toate acestea fiind de fapt o forma de protectie impotriva atacurilor venite din partea celor care pana la un anumit punct i-am considerat parteneri respectiv SDC IMOBILIARE SRL prin STEFAN BERCIU și NELUTU VARGA societate care reprezinta interesele oculte ale celebrului Grup de la Cluj si care a incercat in mod repetat o preluare in forta a acestei afaceri prin diferite metode total ilegale.

2. Motivele care au stat la baza cererii subscrisei de a intra in stare de reorganizare desi nu exista creditari sau alte forme de imprumut de la institutii financiare sau terti in afara de actionari sau societatile partenere membre ale grupului, au fost acelea de a reusi sa ne protejam impotriva acestui atac murdar de preluare in forta pentru a putea, protejati fiind astfel de institutiile statului sa edificam proiectul propus si sa livram catre persoanele care au achizitionat apartamente in acest complex bunurile promise.



3. Presupusii "creditori" secundari respectiv Sdc Imobiliare SRL ,Truck Service SRL și Silinast Concept SRL sunt firme controlate de catre Grupul de la Cluj prin ȘTEFAN BERCIU care prin metode total ilegale au incercat sa introduca o stare de insolventa si nu in ultimul rand sa preia abuziv societatea care dezvolta proiectul TRANSILVANIA SMART CITY dar, din fericire nu s-a reusit.

4. Metoda prin care s-a desfasurat intreaga actiune de preluare este una complexa bazata pe inselaciune, spalarea a banilor, cesiunea unei creante inexistente cat si alte fapte care se inscriu in sfera Codului Penal, intreaga operatiune fiind condusa de catre ȘTEFAN BERCIU și NELUTU VARGA uneltele Grupului de la Cluj.

In cauza mai sus mentionata exista deschise mai multe dosare de urmarie penala in persoana lui STEFAN BERCIU , GABRIEL STAN ,SILAGHI FLORIN administrator al SILINAST CONCEPT SRL, firma intrata intre timp in insolventa, o incercare disperata de a acoperi urmele si de a se proteja in fata multiplelor neleguiri comise și nu în ultimul rând în perosoana lui NELUȚU VARGA, săgeata GRUPULUI DE LA CLUJ.

Totodata, dorim sa precizam ferm ca nu am avut nici o relatie contractuala sau de alta natura cu societatile carora le-au fost cesionate ilegal bilete la ordin de catre membrii grupului infranctional.

Documentul de urmarire penala il atasam prezentei:

5. Relatia REALTOPFARMA SA si SDC IMOBILIARE SRL este una contractuala parafata printr-un CONTRACT DE CONSTRUIRE unde societatea SDC IMOBILIARE avea obligatia de a edifica prima parte din proiect aspect care nu s-a intamplat aceasta refuzand de fiecare data sa construiasca asa cum contractul o cerea desi a fost notificat in repetate randuri de catre noi.

Atasam prezentei și ultima notificare:

Nu am reacționat pana in acest moment deoarece am considerat ca dezideratul nostru comun este edificarea proiectului Transilvania Smart City in parteneriatul pe care societatea noastra l-a respectat ad literam pana in acest moment, aspect pe care nu il putem declara si despre fostii nostrii partenerii SDC IMOBILIARE SRL CARE AU PARASIT INCA DIN LUNA OCTOMBRIE 2022 FARA NICI O EXPLICATIE SANTIERUL. Totodata, pe aceasta cale dorim sa somam public societatea SDC IMOBILIARE sa reia lucrarile in santier si sa isi onoreze obilgatiile fata de clienti, in caz contrar ne vom simti obligati sa cerem FALIMENTUL SOCIETATII SDC IMOBILIARE SRL.



REALTOPFARMA SA