Din acest cerc de interese fac parte prefectul Bogdan Cojocaru, președintele filialei Iași a PSD și Mugurel Laicu, directorul DRDP Iași, consilier local PSD.

"Vocea„ grupului este Irinel Bucur, activist civic în cadrul unui recent înființat ong: Asociația Haicăsepoate, unde este coleg cu Cătălin Urtoi, actual director al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

De la începutul anului trecut, sub pretextul realizării unui sistem de semaforizare în orașul Podu Iloaiei, în zona unor intersecții unde se creează frecvent ambuteiaje, au creat condițiile unui adevărat tun dat bugetului public.

Debutul aranjamentelor a avut loc pe data de 11 ianuarie 2023, când au organizat la sediul Primăriei Podu Iloaiei o întâlnire, la care a participat și primarul orașului, dar și șeful servicului rutier Iași. Conform postării făcute pe facebook de Bucur, la acea întâlnire s-a stabilit semaforizarea intersecțiilor.

Tot în acel text, pe lângă afirmații elogioase la adresa prefectului și a directorului Laicu, Bucur menționează că proiectarea lucrării și realizarea efectivă urmează să fie făcută de către DRDP, aspect care însă se va dovedi neadevărat.

"Bunul samaritean" RED SPEKTRUM

Pe data de 4 iulie 2023, Irinel Bucur postează următorul mesaj: "În vederea îmbunătățirii condițiilor de trafic la traversarea orașului Podu Iloaiei, grupul de inițiativă #HaiCăSePoate împreună cu societatea Red Spektrum, societate ce are o experiență de peste 14 ani în dezvoltarea soluțiilor de management a traficului și cu sprijinul Prefecturii și DRDP Iași, ne-am implicat în identificarea unei soluții care să îmbunătățească condițiile de trafic până când autostrada sau varianta ocolitoare a orașului vor putea fi gata.

Menționăm că toate echipamentele de control și software-ul de management a semafoarelor este pus la dispoziție, în mod gratuit, de către societatea Red Spektrum."

Tot Irinel Bucur mai scrie următoarele: "S-au analizat datele de trafic pe intervale orare și din fiecare zi, pe parcursul a 3 luni consecutive, date puse la dispoziție de CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică), ocazie cu care s-a observat că, în cele mai aglomerate zile, orașul este traversat de 1300 de vehicule pe sensul de mers. S-a efectuat un audit de trafic, observând comportamentul pietonilor și al șoferilor în oraș, fix în zonele care generează ambuteiajele și s-a concluzionat că un cumul de factori generează aceste probleme, unii factori survenind în urma efectelor precedenților factori. Propunerea de semaforizare a venit și a fost susținută inclusiv de Poliția Rutieră. Societatea amintită mai sus a realizat simulări și analize matematice pentru a se observa dacă semaforizarea poate reprezenta o soluție."

În zilele de 14, 16, 17 iulie 2023, în intervalul orar 7:30 și 20:00, cu sprijinul DRDP Iași, al prefectului Cojocaru și al Poliției Rutiere, societatea RED SPEKTRUM realizează o testare a condițiilor de trafic la cele două intersecții din orașul Podu Iloaiei, instalând semafoare mobile.

Intră în ecuație și Cătălin Urtoi

Un personaj important implicat este Cătălin Urtoi, colegul de asociație al lui Bucur și actual director CNIR - Compania Națională de Investiții Rutiere.

Urtoi a participat în data de 15 iulie la testele de la Podu Iloaiei și a mulțumit public societății RED SPEKTRUM, transmițând pe facebook, la data respectivă, următoarele:

"Ieri au început testele cu semafoare în localitatea Podu Iloaiei! Prima zi de testare a fost un succes, iar asta ne dă speranța că până la realizarea VO Podu Iloaiei sau Autostrada UNIRII-A8 aceasta este o soluție de avarie în urmatoarea perioadă, care va reduce timpii de așteptare de la ore, la câteva minute!

Le mulțumesc celor trei colegi Stefan Gabriel, Irinel Bucur și Bogdan Ilut de la asociația HaiCaSePoate care împreună cu firma Red Spektrum au decis în luna Ianuarie 2023 să facă această acțiune!

S-a muncit peste șase luni la pregătirea acestui test!

Au fost studiate sute de variante în pregătirea celor patru zile de testare în teren!

Este de apreciat că firma Red Spektrum a pus la dispoziție cu titlu gratuit pentru acest test, softul și sistemul de sincronizare a semafoarelor!"

Conferință de presă la prefectura Iași pentru a evidenția activitatea RED SPEKTRUM

Rezultatele testării sunt prezentate în data de 27 iulie 2023, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Prefectura Iași de prefectul Bogdan Cojocaru, alături de directorul Laicu și Irinel Bucur. La conferința de presă a participat din partea RED SPEKTRUM, Gabriel Martinescu.

Prefectul Bogdan Cojocaru a declarat următoarele:

"Vrem să prezentăm alături de toți cei implicați în acest proces de testare a semaforizare Podu Iloaiei, reprezentanții DRDP Iași și toți cei implicați în acest proces de testare. Am hotărât în urma acestor 3 zile, 14, 16 și 17 Iulie, să prezentăm și un raport pentru a putea conștientiza cu toții nevoile pe care le avem la nivelul orașului Podu Iloaiei. Am avut la începutul anului o discuție cu cei prezenți astăzi la masă și cu reprezentanții primăriei, rolul prefecturii ar fi acela de a aduce la aceeași masă toți factorii implicați, pentru a putea identifica soluțiile cele mai bune, inclusiv traficul din acest orașul Podu Iloaiei."

La rândul său, directorul DRDP Laicu afirma:

"Referitor la timpii pentru achiziționarea acestui pachet complet, el este variabil, sunt 2 posibilității, am trimis deja cereri de oferte la anumite firme și în funcție de calculul estimativ. Dacă suma este sub suma de 900.000 vom face rapid. Dacă pragul este peste această sumă, va fi o licitație de maxim 3 luni. Noi am demarat acțiunile. "

Peste tot în comunicarea publică despre acest subiect se vorbește că RED SPEKTRUM face aceasta în mod gratuit.

Începe procedura de achiziție

La data de 15.09.2023, DRDP Iași publică o Invitație de participare pentru achiziționare Proiectare și execuție - sistem de semaforizare oraș Podu Iloaiei, DN 28 km 47+700, km 47+950, km 48+800. Valoarea estimată a achiziției este de 898.000 lei fără tva. Potrivit invitației, termenul limită de publicare a ofertei în catalogul electronic din SEAP era 20.09.2023.

Având în vedere confidențialitatea datelor din procedurile de achiziție, nu se cunoaște un motiv oficial pentru care această primă încercare a atribuire a achiziției nu a fost finalizată.

Totuși, "vocea" grupului despre care vorbim, Irinel Bucur, are acces și la date confidențiale, oferind această informație tot pe facebook, postând pe data de 23.10.2023:

"s-a reluat procedura de achiziție pentru montarea semafoarelor, a soluției tehnice de optimizare asigurând unda verde duală iar termenul de depunere a ofertelor este în această săptămână...Am înțeles totodată și de ce au fost obligați să anuleze procedura precedentă și acum sperăm să nu mai fie astfel de probleme. Ofertele precedente depuse de firmele care și-au manifestat dorința de a efectua lucrările au fost neconforme, din păcate".

Așadar, pe data de 23.10.2023, DRDP publică o nouă invitație de participare pentru lucrarea Proiectare și execuție - sistem de semaforizare oraș Podu Iloaiei. Potrivit acesteia, termenul limită de publicare a ofertei în catalogul electronic SEAP era 25.10.2023, ora 12:00.

Termenul scurt arată fără echivoc că s-a dorit eliminarea oricărei posibile concurențe pentru RED SPEKTRUM, singura care avea la dispoziție toate datele necesare întocmirii documentației solicitate, date obținute în lunile anterioare, chiar cu ajutorul instituțiilor statului: DRDP, Prefectură, Serviciul Poliției Rutiere, CESTRIN.

Totodată, prin caietul de sarcini nu s-au solicitat alte criterii de eligibilitate, precum experiență similară sau capacitate tehnică și financiară, așa cum se practică pentru achiziții de acest nivel.

"Aranjamentele" descrise, făcute de băieții deștepți de la Iași au funcționat, iar pe data de 02.11.2023, a fost publicat în SEAP anunțul prin care societatea RED SPEKTRUM a fost declarată câștigătoare, urmând să realizeze proiectarea și execuția sistemului de semaforizare de la Podu Iloaiei, la valoarea de 898.000 lei fără tva.

Despre RED SPEKTRUM

SC RED SPECTRUM SRL, cu sediul în Satul Valea Adâncă, are ca obiect de activitate realizare a soft-ului la comandă și doar un singur angajat.

În anul 2022, întreaga cifră de afaceri a firmei a fost de 763.012 lei, așadar mult mai mică decât valoarea contractului câștigat de la DRDP Iași.

Singurul contract încheiat de RED SPECTRUM prin intermediul SEAP este din anul 2022, autoritate contractantă fiind SC ELECTRA SRL, firma omului de afaceri Marian Berdan, și acesta fiind membru al asociației Haicăsepoate, alături de Irinel Bucur și Cătălin Urtoi.

Legătura activistului Irinel Bucur cu RED SPEKTRUM este dovedită, pe lângă numeroasele postări pe care le are împreună cu Gabriel Martinescu, angajatul societății, și de publicarea unei poze cu materialele achiziționate de aceasta, după încheierea contractului cu DRDP Iași, Bucur afirmând că în cutiile respective sunt semafoarele ce urmează a fi montate la Podu Iloaiei.

Trebuie precizat că la toate postările făcute de Irinel Bucur pe acest subiect sunt etichetați prefectul Bogdan Cojocaru, dar și Cătălin Urtoi și directorul Laicu, multe dintre ele apărând și pe paginile celor trei, ceea ce dovedește asumarea de către aceștia a detaliilor respective.