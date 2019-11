Prognoză sumbră pentru leu. Moneda euro ar putea sări de 4,85 lei anul viitor

Cursul de schimb euro/leu, unul dintre indicatorii extrem de sensibili ai dinamicii business-ului, ar putea depăşi nivelul de 4,81 lei/euro în semestrul I din 2020 şi 4,85 lei/euro în a doua parte a anului, în ton cu dinamica evoluţiei economice interne şi a situaţiei internaţionale, relevă o analiză privind perspectivele monedei naţionale realizată de experţii de la Moneycorp România.

Potrivit sursei citate, moneda naţională a atins săptămâna trecută un nou minim istoric, fiind cotată oficial de Banca Naţională la peste 4,78 lei/euro, iar perspectivele finalului de an tind să urmeze aceeaşi traiectorie negativă.

Importurile semnificative realizate în acest an, de 63,8 miliarde de euro (în creştere cu 5,1% la nivelul primelor nouă luni), în ton cu consumul, vor continua în perspectiva sezonului rece şi, mai ales, a sărbătorilor de sfârşit de an.

"Pentru moneda naţională, această tendinţă generează un plus de presiune şi volatilitate, mai ales că, la nivel macro, economia românească trece printr-o perioadă plină de provocări - de la scăderea producţiei (-2,1% în primele 9 luni) până la depăşirea deficitului bugetar asumat (2,62% la 9 luni, cu 60,5% mai mare faţă de cel din aceeaşi perioadă a anului trecut). Din păcate, aceste creşteri ale cursului sunt transferate parţial către consumatorul final, iar suplimentar pun şi presiune pe marjele de profitabilitate ale companiilor, într-un mediu economic foarte competitiv'', afirmă Cosmin Bucur, Managing Director Moneycorp România.

Experţii consideră că România se află într-o zonă de sensibilitate accentuată, mai ales că trece şi printr-o perioadă plină de provocări pe scena publică (schimbare de guvern, alegeri prezidenţiale etc.).

"Datele negative privind evoluţia economică - încasări bugetare sub nivelul programat (minus 21 miliarde de lei la 9 luni), accentuarea deficitului bugetar, prognozat să treacă de nivelul de 3% din PIB la finele anului, creşterea datoriei publice cu 9,131 miliarde euro, în primele 8 luni, la 108,972 miliarde euro - şi absenţa unor prognoze oficiale privind perspectivele din 2020 - au generat în spaţiul public un plus de impredictibilitate, într-o perioadă în care companiile îşi definitivează bugetele pentru anul următor. Această perspectivă incoerentă a generat un plus de presiune pe cursul de schimb, astfel că leul, începând cu luna octombrie, a avut o traiectorie opusă (curs de peste 4,77 lei/euro, depreciere de 0,5%) faţă de cea a altor monede din regiune (forint - o apreciere de 2% în raport cu euro sau zlotul polonez - o apreciere de >3%)'', arată studiul.

Dinamica evoluţiei cursului de schimb al monedei naţionale ţine şi de provocările din pieţele externe.

"Perechea valutară EURO/RON este una de tip 'managed floating', fiind supravegheată atent de BNR datorită faptului că avem o economie euroizată, iar cursul de schimb reprezintă un aspect semnificativ în desfăşurarea activităţilor comerciale. USD/RON, pe de altă parte este una de tip 'free floating', evoluţia acesteia fiind influenţată de două componente majore: cererea şi oferta locală şi evoluţia dolarului în raport cu euro la nivel global (dolarul s-a apreciat în raport cu euro în ultimele 52 săptămâni cu mai mult de 7%). Acestea sunt motivele fundamentale pentru care, în ultimele 12 luni, leul s-a depreciat cu tot 7% în raport cu USD'', explică Claudiu Ghebaru, Senior Dealer Moneycorp România.