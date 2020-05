Modificări IMM Invest. Guvernul elimină mai multe restricții din program 

În urma discutiilor între Guvern, sistemul bancar și reprezentantii IMM -urilor, a rezultat și necesitatea adoptării unor măsuri de ajustare, recalibrare, simplificare și flexibilizare a proceselor și fluxurilor programului IMM INVEST, prin eliminarea barierelor legislative existente în calea implementării în parametrii optimi.

Redăm, în continuare, comunicatul remis de FNGCIMM:

"La initiativa Primului Ministru, in urma reuniunii organizate de Guvernul Romaniei, in data de 22.05.2020, au fost invitati sa participe la consultari privind relansarea economica a Romaniei, reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor, ai Consiliului Patronatelor Bancare din Romania, ai Consiliului National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania. Un punct important in agenda intalnirii a fost evaluarea de etapa a implementarii programului IMM INVEST, in vederea imbunatatirii si dinamizarii derularii programului.

Partenerii bancari au apreciat IMM INVEST ca fiind un program complex si extrem de benefic, care va impacta semnificativ mediul antreprenorial, atat pe termen scurt, in perioada de criza, prin adresarea lipsei de lichiditate in ecosistemul economic, dar si pe termen mediu si lung, prin stimularea cresterii gradului de intermediere finaciara in economie. Reprezentantii sistemului bancar au dat asigurari ca isi vor aduce din plin contributia pentru ca IMM INVEST sa fie un succes si un pilon important in relansarea economica a Romaniei.

In urma discutiilor, intre Guvern, sistemul bancar si reprezentantii IMM -urilor a rezultat si necesitatea adoptarii unor masuri de ajustare, recalibrare, simplificare și flexibilizare a proceselor și fluxurilor programului IMM INVEST, prin eliminarea barierelor legislative existente in calea implementarii în parametrii optimi.

In cel mai scurt timp, Guvernul a initiat aceste interventii legislative si in sedinta de Guvern de astazi, 27.05.2020, aceste ajustari ale programului au fost aprobate. Masurile aprobate de guvern se refera la eliminarea cerinţei de instituire a ipotecii legale asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile, precum si la renuntarea asupra condiției impusă beneficiarilor la înrolarea în Program în sensul de a face dovada că s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior datei de 31.12.2019, din cauza pandemiei de COVID-19.

Anunțăm partenerii bancari și potențialii beneficiari ai Programului IMM INVEST ROMÂNIA ca FNGCIMM a luat toate măsurile operaționale care se impun pentru a asigura aplicarea imediata a noilor prevederi legale mai favorabile relatiei creditor-debitor, solicitarile de acordare a creditelor garantate in cadrul Programului depuse pană la data intrarii in vigoare a modificarilor legislative aprobate în ședința de Guvern de astazi se vor soluționa prin aplicarea noilor parametrii de analiza, recalibrați in urma intervențiilor legislative aprobate in ședința de Guvern de astazi, 27.05.2020.

FNGCIMM anunta public faptul ca s-a ajuns la zi in ceea ce priveste analiza de eligibilitate a inscrierilor in aplicatia www.imminvest.ro., un numar de 60.541 intreprinderi mici si mijlocii sunt inscrise in programul IMM INVEST, iar un prim efect benefic este ca, in prima faza vor fi sustinute peste 750.000 de locuri de munca.

In mai putin de o luna de la lansarea Programului IMM INVEST si de la deschiderea inscrierilor in aplicatia www.imminvest.ro pentru companiile de tip IMM, programul guvernamental a intrat in cea de-a treia faza de implementare.

Procesul de analiza este la zi, iar solicitarile eligibile sunt transmise intr-un ritm accelerat catre banci. In maxim 72 de ore de la inscrierea in aplicatie, fiecare solicitare a fost, fie admisa din punctul de vedere al eligibilitatii, fie s-au cerut clarificari IMM-ului in vederea completarii sau corectarii documentatiei necesare in aceasta faza. Partenerii bancari au digitalizat procesele de analiza a acestor solicitari, astfel intr-un timp foarte scurt vor reusi sa proceseze un volum foarte mare de cereri de credit.

Primele doua etape necesare a fi parcurse de catre IMM-urile inscrise in program pentru a accesa finantari garantate de stat, constau in analiza eligibilitatii privind incadrarea in categoria IMM, selectie realizata de catre FNGCIMM, iar faza a doua este realizata de bancile partenere si vizeaza analiza solicitarilor IMM pentru acordarea creditelor pentru capital de lucru si de investitii garantate de stat.

Cea de a treia etapa consta in transmiterea in aplicatia webplafon a programului IMM Invest, a dosarelor de credit aprobate de catre banci pentru accesarea garantiei in nume si cont stat, precum si a grantului oferit prin schema de ajutor de stat, care va acoperi costurile cu dobanzile si comisioanele, aferente creditului pana la 31.12.2020.

In acest moment in aplicatia web plafon a FNGCIMM se afla un numar de 1441 credite aprobate de bănci în valoare de 1.073.540.960 de lei pentru accesarea garantiei in nume si cont stat, precum si a grantului oferit prin schema de ajutor de stat.

FNGCIMM deruleaza cu celeritate procesele de aprobare ale garantiilor in nume si cont stat, respectand termenele asumate, respectiv 72 de ore pentru verificarea eligibilitatii solicitarii, precum si maxim 5 zile lucratoare de la depunerea documentatiei corect si complet intocmite. pentru acordarea garantiei in nume si cont stat, precum si a grantului oferit prin schema de ajutor de stat, care va acoperi costurile cu dobanzile si comisioanele, aferente creditului. "