Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu: "Am salvat Pilonul II de pensii"

"Trebuie să luăm o decizie rapidă despre reforma sistemului de pensii. Am mai spus asta, există riscul să nu mai fie bani pentru pensii în viitor. Reformarea nu se întâmplă peste noapte. O să ne trezim cu această problemă peste câțiva ani, 15-20 de ani, dar timpul trece repede. Pentru cei care au cotizat nu vor mai fi bani, din cauze demografice. Avem două-trei exemple clare, Noua Zeelandă și Anglia care dau o mai mare putere sistemului de pensii private, acolo ai randament. Anul acesta am reușit să salvăm pilonul II, prin eliminarea acelei cerința de majorare de capital social pentru fondurile de pensii", a declarat ministrul Finanțelor la Realitatea Plus, marți seara.

Din 2021 Guvernul PNL intenționează să crească contribuția la Pilonul II de pensii, spune Florin Cîțu, în primă fază până la 5 la sută, iar din 2022 la 6 la sută din salariu, atât cât prevedea legea.

"Se tot fac cârpeli pe termen scurt, s-a terminat cu acest sistem. Reformele reale trebuie să înceapă din 2021Ț.

Ministrul a precizat că banii pentru pensii și salarii sunt incluși în buget până la finalul anului, de aceea s-a ajuns la un eficit estimat de 3,6 procente din PIB. "Nu am făcut șmecheria care s-a făcut anul trecut, să anunțăm un deficit mai mic, am inclus tot. Nu vrem să ascundem sub preș nimic", a mai spus Florin Cîțu.