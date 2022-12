Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 7% în primele 11 luni din 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut, autoturismele "electrificate" înregistrând un avans de 57,7% şi ajungând la o cotă de piaţă de 20,9%, conform unei analize realizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).



În noiembrie s-a consemnat o scădere cu 2,5% a înmatriculărilor de autovehicule faţă de luna similară a anului precedent. Autoturismele (care reprezintă aproximativ 84% din total) au înregistrat, în luna noiembrie 2022, un volum de 10.949 unităţi, cu 3,6% mai puţin decât în luna similară din 2021.



"Dacă ne raportăm la anii anteriori, luna noiembrie 2022 este în scădere cu 13,0% faţă de perioada similară din anul 2020 şi cu 12,4% faţă de noiembrie 2019", arată analiza, realizată pe baza datelor de la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).



În piaţa naţională, Top 10 mărci, autoturisme + autovehicule comerciale, după 11 luni din 2022, este condus de Dacia (35.006 unităţi), urmată de Ford (11.072 unităţi), Toyota (10.097 unităţi), Renault (9.739 unităţi), Hyundai (8.995 unităţi), Volkswagen (8.377 unităţi), Skoda (7.997 unităţi), Mercedes Benz (6.715 unităţi), Peugeot (3.852 unităţi) şi BMW (2.703 unităţi).



După primele 11 luni ale anului 2022, se observă o evoluţie mixtă a segmentelor în care sunt încadrate autoturismele, după cum urmează: Clasa A (+79,1%), Clasa B (-2,9%), Clasa C (+0,5%), Clasa D (+16,1%), Clasa E (-1,0%), Clasa F (+15,9%), SUV (+9,1%), MPV (+17,9%) şi Clasa Sport (+13,1%), raportat la perioada similară din anul anterior.



În ceea ce priveşte cota de piaţă, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de 43,6%, în creştere cu 0,8% faţă de 2021, urmat de Clasa C cu o cotă de 26,2%, în scădere cu 1,7% şi Clasa B cu o cotă de 18,6%, în scădere cu 1,9% faţă de cota deţinută în aceeaşi perioadă a anului trecut.



În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în primele 11 luni din acest an, motorizările pe benzină au înregistrat o scădere de 1,2% faţă de perioada similară din 2021, ajungând, astfel, la o pondere de 65,1%. În ceea ce priveşte autoturismele echipate cu motoare diesel, acestea înregistrează o scădere de 5,5% faţă de primele 11 luni din 2021 şi deţin o cotă de 14% din total.



Pe de altă parte, autoturismele "electrificate", respectiv cele electrice (100% şi hibride plugin), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), ajung să deţină, după 11 luni din 2022, o cotă de piaţă de 20,9%, care depăşeşte cu 6% şi 7.949 unităţi cota deţinută de motoarele diesel. Autoturismele full electrice deţin o cotă de 8,1% din piaţă în primele 11 luni ale anului 2022 faţă de anul 2021 când reprezentau doar 4%.



"Ca şi în anul 2021, când, deşi s-a înregistrat o scădere a achiziţiilor de autoturisme în general, cele 'verzi' au performat, în anul 2022, achiziţiile din această categorie au crescut considerabil (+57,7%) comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acest context, este de remarcat creşterea importantă a autoturismelor 100% electrice (+117,8%) şi a celor plug-in hybrid (+38,2%). Cu atât mai mult, în primele 11 luni din anul 2022, este de remarcat evoluţia la vârful clasamentului unde primele 5 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt Dacia Spring, cu 5.026 unităţi, model lansat în 2021, cu o creştere de 227% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, Tesla Model 3, 699 unităţi, cu o creştere de 477,7% faţă de 2021, Volkswagen e-UP! cu 457 unităţi, în creştere cu 18,1%, Hyundai Kona cu 352 unităţi, în creştere cu 5,4% şi Tesla Model Y cu 238 unităţi, cu o creştere de 119 ori faţă de primele 11 luni ale anului trecut", arată analiza, conform unui comunicat al APIA.

În ceea ce priveşte autoturismele Plug-in, top 5 modele este condus de Ford Kuga, cu 309 unităţi, +40,5%, urmată de Hyundai Tucson cu 249 unităţi, +31,7%, Renault Captur cu 231 unităţi şi o creştere de 0,9%, Mercedes Benz GLE cu 226 unităţi, în creştere cu 34,5% şi Mercedes Benz GLC cu 196 unităţi, în scădere cu 5,8%.



Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 Toyota Corolla cu 2.270 unităţi, în creştere cu 12,3% faţă de 2021, urmată de Toyota C-HR cu 1.864 unităţi şi 0,9% scădere, apoi Toyota RAV4 cu 1.573 unităţi, în creştere cu 6,1%.



În ceea ce priveşte evoluţia autoturismelor cu tracţiune integrală (4x4), după 11 luni din 2022, acestea deţin o cotă de piaţă de 21,4%, corespunzătoare unui volum total de 24.736 unităţi, în creştere cu 8,6% faţă de anul 2021, când se înregistrau 22.778 unităţi.



Referitor la tipul proprietarului, cele mai multe achiziţii de autoturisme în luna noiembrie 2022 au fost realizate de către persoane juridice, care acoperă 58% din totalul achiziţiilor de autoturisme, în timp ce, în primele 11 luni, persoanele juridice acoperă un procent de 59,0%, iar diferenţa de 41% le revine persoanelor fizice.



Categoria autovehiculelor comerciale uşoare a înregistrat în noiembrie 2022 o scădere de 17,5% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, iar pe ansamblul celor 11 luni din acest an se remarcă o scădere de 15,6%, care consemnează o evoluţie opusă faţă de cea a autoturismelor (+7%).