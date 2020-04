Lipsa verificării bonității împrumutatului duce la anularea dobânzii din contractul bancar

Incalcarea conditiilor de verificare a bonitatii sau lipsa verificarii bonitatii unui imprumutat la momentul semnarii contractului de credit, in instanta, poate lipsi contract de dobanda si obliga banca sa incaseze doar principalul creditului conform posibilitatilor de plata ale imprumutatului.

O decizie colosala a fost data de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

ATENTIE! Daca se constata acest lucru, practic, dobanda platita in ultimii 10 ani se va scadea din sold si asta inseamna in mod rezonabil ca actualmente NU mai aveti nimic de platit! Dobanda se scade din principal fiindca la randul ei a fost platita in ultimii 10 ani in mod nelegal.

Un material scris de avocat Cuculis Adrian.