Isărescu: "Avem înclinaţia să apăsăm cam tare pe acceleraţie!"

2019-11-18 18:55:53 Paine si circ in Romanica

Daca ne uitam in gurile otravite ale Guvernului Bufonilor vedem numai prabusire totala intentionata a leului. Cei cu credite au de suferit financiar din cauza unor dementi. Ce cauta Citu ministrul finantelor cand el nu stie ce inseamna si cum se alcatuieste un buget? Nu face diferenta intre diverse bugete pentru ca habar nu are ce inseamna. Chiar trebuie sa toleram grosolaniile Bufonilor care se joaca cu banii nostri? Dar cel mai ciudat este Santa Klaus care nu-i pune pe Bufoni la colt pentru prostiile debitate, sau doreste si el haos in credite? Sta precum un bolovan inert in asteptarea intrebarii convenabile in loc sa dea cu Bufonii de pamant cand incep sa puna in pericol sistemul financiar al tarii.