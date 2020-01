Fost șef ANAF, dezvăluiri despre informatizarea Fiscului

"8 precizari incomode pentru parerologii preocupati de evaziunea fiscala si informatizarea ANAF. Am observat o preocupare subita dupa sarbatori a catorva persoane publice privind combaterea evaziunii fiscale, in special în domeniul TVA. Chiar daca unii "reinventeaza" apa calda si mersul pe jos, este aproape unanima opinia ca informatizarea/digitalizarea ANAF ar fi panaceul. Am observat insa ca, voit sau din nepricepere, parerologii omit anumite aspecte EXTREM de importante. Eu cred ca trebuie sa le stiti", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.