Florin Cîțu: În trimestrul III economia a crescut cu 5,6%. România evită recesiunea tehnică

"DATE OFICIALE - Revenire în V a economieiÎn trimestrul III economia a CRESCUT cu 5.6%. Am spus din primul moment că economia își revine din trimestrul III și acum datele confirmă. România este țara care evita recesiunea tehnică în 2020 așa cum am promis. Astăzi avem confirmarea că guvernul PNL a administrat foarte bine economia în cea mai dificiala perioadă din ultima sută de ani. Rezultatele ar fi fost mult mai bune daca nu exista majoritatea toxică psd-ista în Parlamentul României. Mulțumim tuturoror românilor pentru că am fost o echipa în acest an dificil", a afirmat ministrul, într-o postare făcută, astăzi, pe contul său de Facebook.



Ministrul susține, totodată, că lucrurile nu se vor opri aici, 2021 urmând să fie un an "foarte bun pentru români": "Nu ne oprim aici. 2021 o să fie un an foarte bun pentru români cu o guvernare de dreapta, liberală".