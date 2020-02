Leul a recuperat timid în fața dolarului. Moneda americană a fost cotată la 4,4355, in scădere cu 0,09% față de luni. Aurul, considerat cel mai sigur plasament, din cauza coronavirusului, a fost cotat la 240,46 lei pe gram, față de 236,046 lei/gram. Moneda națională este în trendul evoluției regionale. Atât forintul maghiar, cât și zlotul polonez au avut evoluții similare.

