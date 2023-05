"Astăzi am primit proiectul de regulament al Uniunii Europene. E prima dată când pun mâna pe un document care spune cifra exactă. Vă spuneam în momentul de început, când am tot interpretat şi dumneavoastră şi noi toţi ceilalţi, care a fost decizia Uniunii Europene privind sumele date României, că suma, în prima fază, este o sumă mică şi am solicitat schimbarea formulei de calcul. Iată că astăzi avem comunicarea că suntem beneficiari a 29,73 milioane de euro, o sumă mult mai importantă şi eu zic corectă din punct de vedere al calculelor. Astfel, pe de o parte, se acordă un sprijin real fermierilor români, pe de altă parte, este o analiză corectă a eforturilor pe care le-a făcut Ţara Românească, ştiind ce înseamnă culoarele de solidaritate şi impactul cerealelor şi al fluxului de cereale pe piaţa României", a declarat Petre Daea, la un post TV.



În ceea ce priveşte primele fonduri alocate României de către Comisia Europeană, de numai 10,05 milioane de euro, pentru compensarea pierderilor economice datorate creşterii importurilor de cereale şi oleaginoase venite din Ucraina şi limitarea impactului dezechilibrelor pieţei, Daea a precizat că până pe data de 11 mai se înregistrează toate cererile de la fermierii care solicită sprijin.



"În primul rând, mai avem câteva zile pentru a înregistra toate cererile de la fermierii care solicită sprijin pentru prima tranşă la grâu, ştiindu-se că avem actul normativ şi iată că suntem în plină desfăşurare până pe data de 11 mai, când vom şti care sunt solicitanţii şi ce sumă le revine pe fiecare tonă de produs. Avem bani în cont. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt în linie dreaptă", a subliniat ministrul Agriculturii.



Şeful MADR a precizat că aşteaptă ca suma decisă de CE pentru România să apară în Jurnalul Oficial, după care va da drumul actului normativ asftel încât banii să ajungă cât mai repede la fermieri.



"Avem 30 (milioane euro n.r.) în plus şi cu încă 20 până acum, iată că sunt 50 de milioane (euro n.r.) până la această dată. Suntem pregătiţi cu actul normativ, când va apărea suma în Jurnalul Oficial, dăm drumul şi la actul normativ al ţării, în aşa fel încât banii să ajungă cât mai repede la fermieri", a subliniat el, precizând că statul va dubla toate sumele primite de la CE pentru despăgubirea fermierilor afectaţi de cerealele ieftine venite din Ucraina.



"Sigur, aceasta este soluţia care este prevăzută în regulament, respectiv să se suplimenteze de la bugetul de stat. Vom analiza această situaţie în funcţie de cererile pe care le depun fermierii şi vom decide ca atare. Important este că avem baza juridică şi avem şi această sumă de la Uniunea Europeană, care fără 70.000 de euro, nu sunt 30 de milioane (euro n.r.). O sumă care spun eu că este corectă, stabilită pentru fermierii români şi din acest punct de vedere iată că avem şi confortul decizional pentru a putea să venim cu sprijinul la fermieri", a adăugat ministrul Agriculturii.



Întrebat dacă Guvernul va suplimenta fondurile luna aceasta, Daea a menţionat că începând de miercuri va solicita starea stocurilor la porumb, floare soarelui şi rapiţă şi în funcţie de analiza realizată se va decide.



"Imediat, de mâine, solicităm să vedem care sunt stocurile la cele trei produse, că vom da la porumb, la floarea soarelui şi la rapiţă, şi în funcţie de stocurile respective vom decide. Analiza urmează să o facem pe parcursul solicitării stocurilor şi al trimiterii situaţiilor de la judeţe. Lucrurile acestea sunt în dinamică şi vor fi tot timpul în dinamică, cu atitudine corectă, exactă şi necesară pentru fermierii români", a mai spus Petre Daea.



În data de 26 aprilie, ministrul Agriculturii a declarat că în cadrul Consiliului AgriFish de la Luxemburg s-a decis ca România să fie protejată prin decizia Comisiei Europene de interzicere a importurilor de grâu, porumb, rapiţă şi floarea soarelui din Ucraina, urmând să primească suma cuvenită pentru a fi acordată fermierilor afectaţi.



De asemenea, şeful MADR a susţinut că România nu va primi cea mai mică sumă din fondurile de 100 de milioane de euro pe care a anunţat CE că le va acorda celor mai afectate ţări de importurile de cereale din Ucraina, pentru că formula de calcul "s-a schimbat în bine".



Din primele fonduri alocate de CE cu acest scop, de 56,3 milioane de euro, României i-a revenit cea mai mică sumă, respectiv 10,05 milioane de euro.



Fondurile extrem de mici alocate României au adus nemulţumiri în rândul fermierilor români care au solicitat un mecanism real de sprijin pentru agricultori, în urma tranzitului cerealelor din Ucraina, care le-a adus pagube de sute de milioane de euro.