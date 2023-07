Imaginile publicate pe rețelele sociale l-au surprins pe Volodimir Zelenski la bordul unei bărci, care ajunge pe insulă. Acolo, alături de alți oficiali, președintele a depus un buchet de flori în memoria soldaților care au fost uciși în bombardamentele rușilor.

500 days of the full-scale war.



Snake Island. The free island of free Ukraine.



I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.



Glory to…