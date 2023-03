„Ne-am sunat între noi. Păi da! Toate neamurile ne-am sunat și am venit aici. Am adunat și noi cât am putut”, a spus o femeie, potrivit Actual Mehedinți.

Oamenii au adunat legumele și le-au sortat. Cele mai bune urmau să fie folosite pentru consumul propriu, iar cele care au avut de suferit în urma accidentului, pentru animalele din gospodărie. Legumele au fost adunate una câte una. Oamenii, în număr mare au avut nevoie de câteva ore pentru a aduna toată marfa. Marfa a fost abandonată în urmă cu trei zile, iar oamenii care locuiesc în zonă s-au anunțat din casă în casă de neașteptata „ofertă”. „Lumea adună mâncare să mănânce că n-au ce mânca acasă. Suntem oameni săraci. Ce să facem? Asta e! ”, a afirmat o femeie care aduna legumele de pe jos. „Adunăm și noi ca să trăim de azi pe mâine”, a spus o alta. Accidentul rutier a avut loc în urmă cu trei zile când șoferul unui TIR înmatriculat în Turcia a încercat să evite impactul cu o mașină, a tras de volan și s-a răsturnat. Din fericire, niciunul dintre șoferi nu a fost rănit grav, dar au ajuns la spital pentru investigații suplimentare. Marfa din TIR, sute de kilograme de legume, în special ardei capia și ardei gras, a rămas împrăștiată în zona pădurii Stârmina.