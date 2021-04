Suma de bani este tinuta secret de catre autoritati, pana cand se vor afla cine este cel care a pierdut banii.

"Politistii au fost sesizati de catre un cetatean in varsta de 65 de ani ca a gasit o suma de bani in localitatea Mogosesti. Banii au fost lasati in grija politistilor si se fac verificari pentru stabilirea identitatii persoanei care i-a pierdut. De asemenea, politistii i-au transmis multumiri persoanei in cauza pentru simtul civic de care a dat dovada", au transmis reprezentantii IPJ Iasi.

Intre timp, vestea s-a raspandit printre localnici, iar acum multi dintre ei isi incearca norocul: se prezinta la Politie sau suna si vehiculeaza diferite sume pierdute, dar declara ca nu isi amintesc unde anume ar fi ramas fara bani.

"Este o suma foarte mare de bani, care a fost gasita in centrul comunei Mogosesti. Pana in momentul de fata nu am gasit proprietarul banilor, insa mai multi localnici s-au prezentat sau au sunat pentru a recupera banii, dar nimeni nu da detalii despre suma pierduta. Cei mai multi au sunat ca au pierdut o suma de bani in urma cu mai mult timp, dar nu stiu nici data si nici suma, dar cred ca e posibil sa fie cei gasiti luni. Nu putem inapoia banii oricui spune ca i-a pierdut, trebuie sa stie macar suma exacta si din acest motiv nu divulgam identitatea celui care i-a gasit, pentru a nu fi presat sau influentat in vreun fel, deoarece este singurul care stie suma exacta", a declarat primarul comunei Mogosesti, Rodica Popa.