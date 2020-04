Vremea 19 aprilie - Cum arată temperaturile în ziua de Paște

Cerul va fi variabil, cu înnorari accentuate în jumatatea de nord a ţarii, iar dupa-amiaza şi seara şi în rest. Va ploua, in averse, însoţite şi de descarcari electrice si, pe arii restrânse, cu precãdere la munte, se vor înregistra cantitaţi de precipitatii mai însemnate. Cu totul izolat vor fi si condiţii de grindinã. Vântul sufla intens la munte si pe timpul ploilor. Maximele vor fi cuprinse între 13...15 grade în norduș tarii şi pe litoral şi 27...28 de grade în sud-vest şi în sudul extrem. Presiunea atmosferică va scadea în prima parte a zilei, apoi va creşte la loc.***

In Bucuresti, ca tot nu trebuie sa iesim din casa, vremea se va menţine deosebit de calda. Cerul este variabil, abia spre seara se innoreaza, vantul se inteteste si asteptam averse, descarcari electrice. Pana atunci insa, o sa jinduim la cele 25 de grade Celsius de afara. Asta e, lectie de responsabilitate, de iubire si grija de semeni. Despre asta parca e Pastele. Despre Lumina din noi. Paste cu tihna, aveti grija de voi, de noi toti.***

Maine, se raceste şi în jumatatea sudica a ţarii, atat de tare, incat ajunge sa fie mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã, în majoritatea regiunilor. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 11...12 grade în nordul Moldovei, Oltenia şi dealurile Munteniei şi 18...19 grade în Banat şi Crişana. Cerul va fi variabil, cu înnorari mai ales în prima parte a zilei în regiunile sudice - sud-vestice, unde pe alocuri va mai ploua slab, precum şi în Carpaţii Meridionali unde, la altitudini mari, se vor semnala precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în est şi sud-est.***

In Bucuresti, maine, se raceste accentuat, diferenta fata de azi va fi foarte brutala -de la cele 26 de grade de astazi, maine abia daca se vor mai atinge 16, la amiaza. Dimineata ramane insa calda, 8-9 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorari ceva mai accentuate în prima parte a zilei, dar cu slabe sanse de ploaie, iar vantul va sufla moderat. *** Marti, vremea se va menţine rece pentru aceastã datã în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 10...11 grade în nordul Moldovei şi pe litoral şi 18...19 grade în regiunile vestice. Va fi innorat si trecãtor şi izolat va ploua slab, iar la munte vor cadea precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sud-vestul teritoriului. Dimineaţa, izolat, în nord, centru şi nord-est, se va produce brumã.***

In Bucuresti, marti, temperaturi sub normalul datei, 2-4 grade dimineata si in jur de 16 grade la amiaza. Desi va fi innorat, putin probabil sa ploua. Vântul, in schimb, va fi cam sprinten, catre seara insa se va domoli.