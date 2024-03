"Astazi vor fi posibile chiar si 30 de grade, cel mai cald in Muntenia, in sudul Olteniei. Vorbim despre temperaturi mai mari decat ar trebui sa fie in mod normal la aceasta data.



Maximele zilei se vor situa intre 25 si 30, chiar 31 de garde, astazi, mai scazute de atat doar in zona litoralului si a Deltei - acolo vor fi maxime intre 15 si 23-24 de grade.



Zona de munte va avea temperaturi tot asa, sub 20 de grade.



Astazi nu vor fi precipitatii (...), insa de luni spre marti si pe parcursul zilei de marti incet-incet ploile se inmultesc la inceput in Banat si Crisana, apoi si in rest.



Marti scaderea va fi accentuata in toata tara, in vest, nord-vest si in centru maxima se va situata intre 12 si 17 grade.



In Capitala, luni asteptam 30 poate chiar 31 de grade, iar marti vor fi intre 21 si 24 de grade", a declarat Meda Andrei, meteorolog ANM.