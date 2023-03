„Este dureros să priveşti oraşele din Donbas, în care Rusia a adus suferinţă şi ruină teribilă. Sirena de alertă aeriană sună aproape constant, din oră în oră, în Kramatorsk, ameninţarea constantă a bombardamentelor, ameninţarea constantă a vieţii... Chiar acolo, în Donbas, în regiunea Harkov - oriunde a ajuns răul rusesc, este evident că statul terorist nu poate fi oprit decât de un singur lucru: victoria noastră. Şi noi o vom asigura - victoria ucraineană”, a spus preşedintele Zelenski.

„Se simte. Vom face totul astfel încât culorile albastru şi galben să îşi continue mişcarea de eliberare, readucând viaţa normală în întreaga noastră ţară, de la Doneţk până la graniţă”, a promis Zelenski reluându-şi mesajele menite să dea populaţiei încredere şi curaj.

„Vom răspunde cu siguranţă ocupantului pentru fiecare atac asupra oraşelor noastre... Loviturile ruseşti de astăzi la Zaporojie, atacul de peste noapte asupra regiunii Kiev... Toate loviturile ruseşti vor primi un răspuns militar, politic şi juridic. Rusia va pierde acest război. Nu există nimeni în lume care să nu simtă deja acest lucru. Toată lumea înţelege toate acestea. Şi fiecare ucigaş rus ar trebui să înţeleagă că un mandat de arestare este cel mai bun lucru care i se poate întâmpla”, a punctat liderul de Kiev.

„Astăzi am lucrat toată ziua în regiuni. Donbas - linia frontului, luptătorii noştri, regiunea. După aceea, regiunea Harkov - situaţia din Harkov, de la graniţă, din toate raioanele regiunii, reconstrucţia, protecţia infrastructurii critice. Am început de pe front, din zona Bahmut. Este o onoare pentru mine să îi sprijin pe luptătorii noştri care apără ţara în cele mai grele condiţii de front. Am înmânat distincţii de stat, le-am mulţumit soldaţilor noştri pentru curajul lor, pentru rezistenţa lor, pentru Ucraina - pe care o păstrăm datorită unor astfel de eroi, datorită fiecăruia dintre ei care luptă împotriva răului rusesc”, a arătat Volodimir Zelenski.