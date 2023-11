Procurorii spun, in comunicatul facut public, ca persoane din Guvernul Romaniei ar fi contractat un numar mai mare de doze de vaccin in conditiile in care numarul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul roman Comisiei Europene era de 10,7 milioane.

Cum s-a stabilit numarul de doze și de ce a fost atât de mare

„Mai intai, atunci cand vorbim despre cifre cred ca unele lucruri ar trebui sa fie puse in ordine. O sa incep cu cifra de un miliard. Mai intai, acest dosar, vorbeste de un prejudiciu de un miliard, poate exact gaura de un miliard de care vorbea PSD pana acuma. Ati spus ca toate vaccinurile au costat, daca am retinut bine peste 600 de milioane. Cum s-a ajuns la un prejudiciu de un miliard, nu stiu. E una dintre multele inexactitati, exagerari, ca sa nu le spun altfel.

Cifra de un cent este cifra unei eventuale spagi, unui eventual interes pe care nu il gasim nicaieri in referatul care are 104 pagini. E un fost ministru, un fost premier, inca un fost ministru. Am aflat din presa despre anumite acuzatii facute de un procuror DNA, am primit pe surse un referat in care nu se vorbeste despre niciun interes al niciuneia dintre cele 3 persoane de nici un cent. Cu alte cuvinte, DNA nu mi-e foarte clar unde ar fi gasit coruptia acolo. Daca cineva din studio stie lucrul asta, m-as bucura sa aflu si eu”, a spus Vlad Voiculescu.

Ce vi se imputa in acest moment?

„Negocierile se intamplau la nivel european, negocierile cu companiile, după care din calupul care ii revenea Romaniei, pe un mecanism de pro-rata in functie de populatie, Romania putea alege sa comande ceva sau nu.

Dar aici intram in urmatoarea intrebare: pana sa ajungem la oportunitatea deciziei, este acum anchetată penal o decizie politica. O decizie politica care nu a fost a mea, si a fost, asa cum va amintiti, si fac apel la memoria dumneavoastra, sa va amintiti cine lua deciziile despre vaccin, tot ce insemna vaccinare: Florin Cîțu, Raed Arafat, Valeriu Gheorghiță, acolo erau luate toate deciziile de vaccinare, și presupun ca toata lumea din Romania isi aminteste foarte bine care au fost discutiile de atunci, cand eu am avut orice fel de discutie interna sau chiar publica despre vaccinare in general”, a spus fostul ministru al Sanatatii.

La momentul respectiv ati semnalat faptul ca sunt mai multe doze decat ar fi necesare?

„La momentul respectiv am semnalat 1. ca nu sunt fondurile suficiente la Ministerul Sanatatii si am semnalat de asemenea in sedinta de guvern. Discutiile sunt cat se poate de oficiale, sunt inregistrate. Pot fi pepartea secreta sau pe partea publica. O parte din sedinta de guvern se vede si la televizor. Celelalte sunt nepublice, și altele sunt de-a dreptul secrete. Ei bine, tot ce era legat de vaccinuri a fost, prin decizia premierului de atunci, a fost pe această parte secreta. Nu pot sa spun ca am fost cu totul de acord cu lucrul asta, dar mai ales pe chestiuni ce tin de vaccinuri va asigur ca pe data de 10 martie a fost o discutie in guvern in care am atentionat si asupra cantitatii de vaccinuri, si asupra disponibilului financiar de la Ministerul Sanatatii de la momentul respectiv. Atat eu cat si domnul Nazare am ridicat acest punct”, a spus Vlad Voiculescu.

Stia guvernul despre faptul ca efectele adverse ale vaccinului nu erau cunoscute?

„Efectele pe termen lung ale unui tratament abia pus pe piata care insa a trecut prin toate testele necesare la institutia europeana abilitata, si anume la Agentia Europeana a Medicamentului, asta e foarte usor sa judecam la trei ani distanta toate deciziile din pandemie. Trebuiau inchise toate, atunci in primele saptamani. Nu stiam cum se comporta virusul. Decizia la nivel european și decizie la care au achiesat toate statele si la care sunt sigur ca am fi achiesat cu totii atunci cand eram disperati ca nu exista o solutie si mureau, daca va amintiti, zeci, sute de oameni in fiecare zi, si cu totii asteptam un vaccin, decizia a fost de a achizitiona vaccinul si de a merge mai departe, de a incerca sa redeschidem scolile in Romania

Acest dosar nu este despre efectele pe termen lung ale acestui vaccin. Aduceti-va din nou aminte, va rog, cine controla vaccinarea. Cine a semnat primele contracte pentru aducerea in tara a vaccinului, cione a luat decizia in Consiliul Europei, cine a anuntat ca vor veni vaccinuri in tara, cine a fost acolo la primire, cine a facut poze acolo la primire, cine decidea unde exista vaccin, cand exista vaccin, pentru cine exista vaccin, cine vorbea despre campania de vaccinare. Va spun eu persoanele. Persoanele erau asa: Klaus Iohannis, Florin Citu, Valeriu Gheorghita, cateodata Raed Arafat

Ca ministru al Sanatatii nu am avut niciun cuvant de spsus, atat asupra deciziei de a cumparaa vaccinuri si a le aduce in Romania. Ca ministru al Sanatatii aflam lucrurile extrem de tarziu, si asta daca mai degraba ceream, eu. Ca ministru al Sanatatii nu am fost informat la timp atunci cand se discutau lucrurile cu Comisia Europeana care era practic achizitorul principal, practic statele ii spuneau Comisiei Europene ”noi vrem o parte din calupul disponibil sau nu vrem deloc”. La un moment dat am aflat aproape la o luna mai tarziu, dupa ce comanda fusese data”, a mai spus fostul ministru al Sanatatii.

