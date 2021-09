„Mă refeream că nici nu venise procesul de votare și se vorbea de îndepărtarea celor care l-au susținut pe dl președinte.

Cert este că toată presiunea asupra colegilor nu mi-a dat impresia unei competiții într-un climat normal. Eu sunt obișnuită să spun ceea ce cred, așa cum am fost cu dl Ludovic Orban și întotdeauna am avut argumente în ceea ce am spus.

Sper că disciplina să nu însemne să ne fie frică să spunem ceea ce credem.

În ultimele zile a fost o stare de tensiune, în perioada următoare ar trebui să fim foarte atenți la acest concept de discplină. Noi suntem PNL, nu e ca la PSD să nu crâșnești. Nu suntem formați așa, că noi am fost formați cu un președinte despre care poți spune ce vrei, dar nu că nu e lăsa să îți spui punctul de vedere.

Întrebată dacă vor fi exluși cei din tabăra Orban se vor reuni într-un nou partid, Violeta Alexandru a răspuns: „Eu mă gândesc să rămân liberă în PNL, să țin la meritoacrție în mod autentic, nu declarat și poate voi fi compatibilă cu cei care sunt la fel. Mi-ar plăcea să văd din partea tuturor colegilor că se practică, nu doar că se clamează. Important este să vedem ce se întâmplă îm perioada următoare, că toți ținem la PNL.

Nimeni nu are un asemenea plan, dar zilele au fost tensionate. În ceea ce-l privește pe Ludovic Orban și eu care am lucrat cu dânsul suntem mai preocupați de ceea ce se vede și ceea ce putem face pentru oameni”.

Referitor la implicarea statului paralel în congres, Violeta Alexandru a spus: „Eu nu am nicio legătură cu această lume și nici nu mă ocup să comentez aceste aspecte, însă vă pot spune că nu am simțit o atmosferă liberală. Nici din punct de vedere organizatoric, nici al stării în general, dar nici nu pot să vă spun că am o mare experiență în ceea ce privește un congres. Cine provine din această lume și provine din statul paralel vă poate da mai multe detalii, nu sunt eu partenerul potrivit pentru astfel de discuții”.