Viitorul politic al liderilor Alianței de Dreapta, decis anul acesta. Cine i-ar putea lua locul lui Orban la șefia PNL?

In prezent, sunt mai multe curente de opinie in interiorul PNL. Astfel, exista voci care susntine, in continuare, ca Ludovic Orban are toate sansele sa ramana la conducerea PNL si dupa congresul de anul acesta.

Exista insa si o parte nemultumita a liberilor, si aici vorbim despre sefii de organizatie din Transvilvania, care ii reproseaza lui Orban ca nu a negociat in favoarea lor in cadrul discutiilor cu USR-Plus privind modul in care au fost impartite functiile in ministere.

Printre numele vehiculate drept posibili inlocuitori ai lui Ludovic Orban la sefia partidului se numara cel al lui Rares Bogdan, Robert Sighiartau, Ilie Bolojan, Emil Boc, Dan Motreanu, Emil Boc sau Dan Motreanu.