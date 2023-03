Un grup de cetățeni vietnamezi, angajați la fabrica Smithfield din Timișoara, a fost surprins săpând în căutarea hranei în zona străzii Polonă, unde aceștia locuiesc într-un cămin. Imaginile au fost surprinse de un localnic și apoi au ajuns la Asociația pentru Susținerea, Promovarea și Aplicarea Drepturilor Animalelor (ASPADA).

“Am primit primit un mesaj de la un fotograf, care mi-a spus că că un alt fotograf, prieten cu el, a surprins în zonă în mai multe rânduri un grup de vietnamezi care prindeau popândăii pentru a-i consuma. Acolo unde au fost filmați vietnamezii e o zonă în care s-ar afla vreo 2.000 de popândăi. E pe strada Torino, aproape de căminul de la Smithfield. Se vede pe filmare că prind popândăii și îi pun într-un bidon de plastic. Ce ar putea să facă ei? Îi mănâncă, în mod cert. La ei ceva obișnuit”, a declarat, pentru Adevărul, Anamaria Manolea, președintele Asociației pentru Susținerea, Promovarea și Aplicarea Drepturilor Animalelor.

Polițiștii timișeni au demarat o anchetă. “La data de 28 martie 2023, la Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a fost înregistrată o sesizare ce privește acte de braconaj a unor specii protejate de lege. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale”, au transmis cei de la IPJ Timiș.

Acesta nu este un caz singular în Timișoara.

”Am avut un caz cu pui de porumbel și cu pisicile care dispăreau pisicile din Dumbrăvița.

Apoi i-am reclamat pentru că braconau fazani si iepuri cu ceva bețe și bidoane pe un câmp, până când au golit poiana. Am făcut plângere și mi s-a spus că poliția s-a dus la fabrică și le-a zis că așa ceva nu se face în România. Vietnamezii erau mirați.

A trecut o perioadă și am fost sunată de la altă fabrică și mi s-a spus că dispar câinii. Au fost prinși când jumuleau câinii. Am aflat că sunt aceiași care braconau fazanii.

Acum, seara trecută primesc un telefon de la o asociație că sapă după popândăi pe o stradă din Timișoara. Acolo este o comunitate de 2000 de păpândăi și sunt filmați cum sapă și îi adună într-un bidon”, ne-a relatat Anamaria Varga-Manolea, președintele Asociației pentru susținerea, promovarea și aplicarea drepturilor animalelor (A.S.P.A.D.A.).

Mai mulți fotografi i-au surprins pe ”vânători” în timp ce mergeau la locul faptei. ”În data de 26.03.2023, am primit un mesaj pe mesageria asociatiei de la domnul C.B. (fotograf), că un alt coleg fotograf ( A.N.) a surprins fotografiind in zona in mai multe randuri un grup de vietnamezi care prindeau popandaii pentru a-i consuma.

Din informatiile pe care le detin, o comunitate de vietnamezi ar fi in proximitatea Fabricii de zahar”, se arată în plângerea depusă Poliției de cei de la Asociație, citată de Știri de Cluj.