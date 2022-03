„Mulțumesc tuturor celor implicați. Putem să vedem cu ochii noștri drama refugiaților ucraineni, care au fost nevoiți să-și ia viața într-o valiză și să fugă de tot ceea ce înseamnă ororile acestui război nedrept, neprovocat, pe care forțele armatei ruse le desfășoară în Ucraina.

Este clar că s-a dobândit o experiență. Există potențial în continuare să fim pregătiți pentru creșterea fluxului de refugiați.

Am discutat cu toți cei care gestionează situația de la Isaccea. Există o serie întreagă de activități pe care trebuie să le coordonăm mai bine. Am discutat măsurile care pot fi luate imediat dacă se constată un flux mai mare de echipamente și materiale cu destinație umanitară. Autoritățile locale se simt depășite și am discutat la MAI tot ce înseamnă sprijin și coordonare.

Am putut să constatăm că există spirit de solidaritate la nivelul cetățemilor români. Am văzut și voluntari din Elveția, din Spania, din SUA, din Marea Britanie”, a declarat Ciucă.