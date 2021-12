Polițiștii au pus în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară în județele Bistrița-Năsăud și Maramureș, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune, fals in înscrisuri sub semnătură privată, influențarea declarațiilor, uz de fals și a altor infracțiuni conexe.

Din investigațiile efectuate până în prezent, a reieșit faptul că, în perioada 2018-2020, persoanele implicate ar fi racolat vârstnici iar în schimbul unor sume de bani, le-ar fi procurat înscrisuri false de angajare, emise de o societate cu sediul în Maramureș. Documentele emise în fals ar fi fost ulterior folosite în vederea obținerii, pe nedrept, a pensiei pentru limită de vârstă, prin inducerea în eroare a autorităților cu privire la durata stagiului de cotizare.

La percheziții au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor carnete de muncă, adeverințe și decizii de pensionare și alte înscrisuri cu valoare probatorie.

Au mai fost ridicate suma de 17.680 de euro și 24.250 de lei, precum și un pistol cu aer comprimat supus autorizării și 6 proiectile aferente.

Totodată, au fost puse în aplicare nouă mandate de aducere, persoanele urmând a fi conduse la sediul Poliției orașului Beclean pentru audieri urmând ca, în funcție de probatoriul administrat să fie dispuse măsuri preventive față de mai multe persoane.