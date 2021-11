Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Problema încălzirii locuințelor din Capitală pare să se adâncească pe zi ce trece. Oamenii primesc căldură cu porția, facturile sunt tot mai mari, iar bătrânii cu pesii mici sunt cei mai afectați în această perioadă.

Luiza Pârvulescu are 71 de ani și trăiește dintr-o pensie de puțin peste 1.000 de lei. Din acești bani, își crește singură nepotul.

"Da, eu îl cresc de când l-a părăsit maică-să. L-a părăsit la 4 ani nici n-a mai interesat-o", a povestit femeia.

Are de plătit facturi uriașe și de cumpărat medicamente scumpe care o țin în viață.

"3 milioane pe lună am plătit (...). Plângeam la masă și ziceam eu nu am nici cum să-mi iau medicamentele că nu mai am cu ce", mai spune femeia.

Cu toate că achită facturi enorme la întreținere, femeia nu are nici căldură, nici apă caldă.

"Va arăt caloriferele: sunt reci. Apă caldă nici atât. Mi-am mai încălzit, mi-am mai pus în sticluțe, mi-am mai pus în pat și mi-am pus la picioare. Când să te duci în baie… apă rece pe tine vine un pic călâie și pe urmă vine un duș rece de ieși de acolo vrei nu vrei".

În zilele mai reci, se încălzește cu o aerotermă. Nu își permite însă să o țină pornită atât cât ar avea nevoie. Nu i-ar ajunge banii să plătească o factură mai mare la energie.

"Am un ventilator în casă și la ăla îmi dă copilul drumul că eu nu vreau să-i dau drumul că n-am din ce să plătesc. Numai așa să îi dea drumul numai când te bagi în plapumă să se încălzească cât de cât un pic și pe urmă gata să-l scoți. Nu știu ce-om face la iarnă, nu știu, nu știu, nu știu ce facem", a afirmat aceasta.

Mii de bătrâni din București trăiesc aceeași poveste. De multe ori, preferă să tremure de frig în case doar ca să nu plătească facturi și mai mari. Pensii mici, avarii tot mai dese, costuri tot mai mari. Așa arată Capitala în pragul sezonului rece.