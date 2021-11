Gheorghe Manoil are 97 de ani, este veteran de război, la fel ca și tatăl său a luptat pentru România. Tatăl, Manoil Grigore, a luptat la Mărăşti şi Mărăşeşti, a fost împuşcat în plămâni şi a plecat în mormânt cu acest glonţ, Gheorghe rămânând orfan la vârsta de 9 ani.

„În timpul liceului, au venit doi ofiţeri şi un civil şi m-au selecţionat pentru front. A trebuit să-mi întrerup studiile. Am fost dat la o unitate de geniu, trimis la Şcoala de ofiţeri motomecanizat Bucureşti.

Eram la câmpul de tragere care se numea «Câmpul Roşu», unde se găsea un castel de pe vremea lui Ţepeş-Vodă, unde cei pedepsiţi erau traşi în ţeapă. Într-o zi, pe când mergeam la cazarmă de la câmpul de instrucţie, ne-a prins bombardamentul avioanelor inamice. Ne-am ascuns pe unde am putut. Pe un elev, pe nume Cercel, suflul exploziilor l-a aruncat într-un copac. Au fost omorâţi mulţi civili, trei zile am cărat morţii la crematoriu, trupuri sfârtecate. Mâncare nu aveam, mâncam pâine din gunoaie, curăţam coaja cu baioneta, de multe ori o aruncam şi mâncam miezul. Beam apă din butoaiele puse la streaşină să se umple de la ploaie. La ce am văzut, nu mai puteam dormi."