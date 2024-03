”Aş spune că nu este testul decisiv (scrutinul pentru Primăria Capitalei - n.r.), decisiv este testul alegerilor europarlamentare, în care vrem să obţinem peste 50% din mandatele europene. Testăm coaliţia noastră aici, pe aceste liste. Capitala este importantă în toate alegerile, Capitala polarizează discuţia de televiziune, discuţiile din campanie sunt mai degrabă centrate pe ce se întâmplă în Bucureşti şi cu siguranţă că aceasta influenţează. Dar nu este testul decisiv, adică nu înseamnă că, dacă nu vom reuşi în Bucureşti, am pierdut totul. Alianţa noastră este gândită pentru viitor. Deci nu este singurul test pe care îl dăm, este unul din testele noastre, dar nu este cel decisiv, care să ne dea nota finală a colaborării noastre”, a afirmat Vasile Dîncu, joi seară, la o televiziune de știri.



Sociologul a afirmat că PSD şi PNL îşi propun să obţină cel puţin 17 mandate de eurodeputat, el subliniind că este de părere că acest număr poate fi depăşit.



”Poate că nu vom obţine un procent de 51 sau cincizeci şi ceva la sută, dar, per total, ca mandate, după redistribuire cred că vom obţine peste 50%, nici nu ne gândim la o altă performanţă”, a adăugat reprezentantul PSD.



Conform lui Dîncu, rezultatul pe care PSD şi PNL îl vor obţine, candidând împreună, la alegerile europarlamentare, va fi foarte important pentru deciziile pe care cele două partide le vor lua pentru viitoarele rânduri de alegeri din acest an.



”Probabil candidatură comună la prezidenţiale, s-ar putea liste comune, în decembrie, la alegerile generale şi, sigur, o guvernare comună în viitor. Acesta ar fi, în modul foarte simplist spus, ceea ce înseamnă etapele proiectului nostru pentru România”, a adăugat Dîncu.