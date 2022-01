"Nu este simplu să evaluezi. Fiecare din aceste zone are gradul lui de periculozitate. Pentru populație, în acest moment, cred eu, cea mai mare amenințare sunt facturile la enegie, pentru că mi se pare că energia pandemiei s-a mai temperat în ultima vreme. (...) Am vorbit de amenințarea pentru populație, nu am vorbit de amenințarea la adresa României. În acest moemnt oamenii se simt mai amenințați de facturile la energie electrică și gaze naturale decât de o amenințare externă," a afirmat Ministrul Apărării.

Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a participat miercuri la ședința de autoevaluare a activității Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pe anul 2021.