"In cursul zilei de astazi (marti - n.r.) isi mentine (miercuri - n.r.) valabilitatea avertizarea meteorologica cod portocaliu prntru val de caldura canicula si disconfort termic, zonele vizate fiind partea de sud si de est a tarii, zone in care si ieri (luni -n.r.) au fost temperaturi foarte ridicate.

Astazi (marti -n.r.) ne asteptam in continuare in aceste judete ca temperaturile sa ajunga pana la 37-39 de grade



Este emis un cod galben pentru partea de sud-vest a tarii, in care este mentionat ca vor fi si vijelii", a declarat, marti, pentru Realitatea PLUS, Oana Paduraru, meteorolog ANM.

