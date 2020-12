Unde se ascunde prințul Paul - noi DETALII oferite de avocatul său

"Nu pastreaza absolut deloc legatura cu printul Paul (printesa Lia - n.r.). Dansul este placat din catra cu cateva saptamani bune inainte de emiterea deciziei. A fost in Portugalia pentru a se ocupa de actele succesorale ... Tribunalul portughez sa specifice care sunt cotele parti si care sunt imobilele mobile si imobile la care au dreptul. Printesa Lia e afectata si considera sentinta nejustificata si dureroasa. Printul Paul nu mi-a mentionat niciodata ca, in cazul unei condondamnari, ar avea de gand sa plece. Sunt probleme pe care orice posibil condamnat si le pastreaza doar pentru el", a afirmat Florin Ghiulbenghian.

Intrebat de jurnalisti daca ar vreo idee despre locul in care s-ar putea afla printul Paul, avand in vedre ca in media au aparut informatii potrivit carora acesta acesta ar putea fi in Italia, avocatul a raspuns: "Nu stiu nimic despre unde s-ar afla. Sunt speculatii. Nu a luat legatura cu mine sau cu familia".

Cat priveste existenta unor probleme de natura finaciara in randul Familiei Regale, acesta a spus: "Nu stiu nici despre problemele economice ale familiei. Cand ne intalneam, aveam discutii prietenesti despre chestiuni la zi".

Vă reaminintim ca prințul Paul al României este de negăsit după condamnarea în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa. Acesta a fost dat în urmărire internațională, în condițiile în care nu a fost găsit acasă de către polițiștii care au mers să îl ridice pentru a fi încarcerat, a anunțat Poliția Capitalei.

În prezent, patru condamnați din acest dosar care sunt de negăsit. Vorbim despre Paul al României, Tal Silberstein, Benjamin Steinmetz și Nela Ignatenko, care au fost deja dați deja în urmărire națională iar autoritățile au cerut emiterea unui mandat internațional de arestare. Și Remus Truică a fost condamnat la închisoare cu executare în același dosar.