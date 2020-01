Un primar din România vrea să interzică petardele în oraș: ”Lucrurile au cam luat-o razna”

Edilul a declarat că va cere consilierilor locali să aprobe interzicerea vânzării și utilizării petardelor pe raza municipiului Iași, și totodată aplicarea unor sancțiuni mai mari pentru comercianți.



"O măsură care poate fi oarecum mai stranie, având în vedere că cu toții am trecut prin etapa copilăriei și am utilizat asemenea dispozitive, petarde, pocnitori și altele, dar se pare că lucrurile au cam luat-o razna.



Comercializarea lor se face fără niciun fel de control, calibrul acestor pocnitori și riscul la care sunt supuși în special copiii au devenit alarmante. Eu cred că este o măsură bună, pentru că putem găsi alte soluții să ne distrăm de Revelion decât să umplem spitalele de copii răniti, cu ochii zdrobiți, unii dintre ei.



Am văzut personal, în cursul zilei de ieri un asemenea caz, cand un copil a aruncat intre altii o petarda cu calibru mai mare si a ranit o fetita la picior. Trebuie sa luam o asemenea masura, vom dezbate public si vom incerca ca in primele sedinte ale Consiliului Local sa intervenim pentru a aproba o asemenea hotarare", a declarat primarul Mihai Chirica.



Edilul iesean considera ca astfel va descuraja folosirea petardelor. Pentru punerea in aplicare a proiectului, primarul considera ca Politia Locala si celelalte institutii de ordine publica vor trebui sa aplice aceasta sanctiune.



"Noi o vom da aceasta propunere sub statutul de interzicere, pentru ca nu toate produsele sunt interzise in comercializarea lor, dar vom incepe noi, Iasiul, pe raza municipiului, astfel incat sa nu mai apara nicio scurgere catre copii", a spus primarul Chirica într-o conferință de presă.