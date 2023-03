"Deci, prima zi de primăvară. Și ticăloșii aia din Europa nu au înghețat. Și nici forțele armate ucrainene. Ca să zic așa, Generalul Iarna nu și-a făcut treaba.



Cât despre liniile noastre roșii, ca să zic așa, le-au forțat. Au forțat intrarea în Krasnodar și chiar și mai departe. 0,38



Este trist, bineînțeles, că oriunde te uiți acest lucru este inacceptabil. Ei trebuie să înțeleagă că este un atac asupra teritoriului nostru. Putem să spunem că au lovit Crimeea.



Crimeea e una, dar ei au lovit și Krasnodar și Belgorod, unul după altul. Este timpul să fie pedepsiți corespunzător", a afirmat Alexei Juravliov, în direct la un canal de televiziune.

Russian MP Alexei Zhuravlyov is not happy



The winter is over and the "bastards in Europe didn’t freeze"



What’s more, Russia’s "very elastic" red lines keep on stretching as it experiences drone attacks pic.twitter.com/xiHWgEZBN3