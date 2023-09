Potrivit medicului Adrian Tase, fiecărui organ din corpul uman îi corespunde o anumită notă muzicală. Deși terapia cu muzică este utilizată de multă vreme în diferite forme de artă și terapie, medicul Adrian Tase a dus această metodă la un alt nivel, utilizând-o în mod deliberat ca tratament în afecțiunile medicale. Prin muzica selectată cu grijă, pacienții săi sunt adesea capabili să-și îmbunătățească starea de sănătate și starea generală de spirit, aceasta fiind o alternativă eficientă și neinvazivă la medicamentele tradiționale.

”Terapia prin muzică există de milenii. În zilele noastre, în care tratamentele farmacologice și chirurgicale au realizări incontestabile, meloterapia revine în atenția medicinei, ca adjuvant, uneori chiar pentru a-i ajuta pe pacienți să tolereze mai bine medicamentele și operațiile.

Muzica, prin vibrațiile sale, influențează bioenergetic organismul uman, intervenind în procesele biochimice și metabolice, imunitate, psihic, și putând influența, pe aceste căi, chiar partea somatică.

Este de notorietate anecdota unui filosof francez potrivit căreia organismul știe să se vindece singur, iar medicul vine cu o doză de amuzament. O teorie de medicină alternativă preia această idee, statuând faptul că vindecarea prin sunet funcționează cu mult înainte de apariția medicamentelor și a intervențiilor chirurgicale. Totuși, nimeni nu poate ști exact câți pacienți au murit în lume pentru că s-au născut prea devreme pentru a beneficia de progresele revoluționare din medicină.

Corpul uman în mediul său natural ar avea puterea de a-și echilibra orice deviație a stării de sănătate. În mecanica cuantică, spre deosebire de fizica newtoniană, nu există materie, ci doar existență pură și energie. Energia emisă de fiecare electron al unui atom este precum o undă.

De aici până la acustică nu e decât un pas. Vibrațiile coardelor vocale sau instrumentale, ale tuburilor instrumentelor de suflat, ale instrumentelor de percuție, emit energii care pot avea diverse efecte, inclusiv tămăduitoare.

Organismul uman este deschis la muzică, fiecare țesut sau organ având vibrațiile sale proprii ce corespund unui ton muzical. De exemplu, creierul are un vibe corespondent lui Mi bemol.



Am ales acest exemplu deoarece, la recentul Congres Mondial de Terapie Muzicală de la Vancouver, mai mult de jumătate din lucrările științifice prezentate au cercetat pacienți neurologici și psihiatrici, unii chiar cu boli structurale.

Alte categorii de pacienți care beneficiază în prezent de meloterapie sunt cei pediatrici și oncologici. Bolile la copii pot afecta diverse organe; la fel, cancerul poate avea diverse localizări.

Cum congelezi corect carnea: Sfaturi importante pentru carnea de miel, vită, porc sau de pasăre - Greșelile pe care să nu le faci

Această diversitate ne permite să continuăm lista corespondenței cu notele muzicale: osului, plămânului și stomacului le corespunde nota La, sângelui și mușchiului – nota Mi, rinichiului și ficatului – nota Mi bemol, dar la o octavă diferită de cea de la creier, și tot așa pentru fiecare țesut”, consideră medicul român, citat de infoargesnews.ro.

Cum poate trata muzica diverse afecțiuni

„De asemenea, muzica are efecte benefice pentru reducerea durerii și anxietății de orice tip, inclusiv periprocedurale, ca și pentru terapia dependențelor de droguri, alcool, tutun, Internet, cazino, etc.. Aici putem vorbi chiar de înlocuirea unei adicții – dintre cele menționate, cu dependența de muzică.

O altă realitate este faptul că, într-o vastă majoritate de cazuri, pentru meloterapie se prescriu bucăți muzicale lente de muzică clasică, cum sunt partea a doua de la sonate, concerte sau simfonii în tempo Largo sau Adagio, sau miniaturi instrumentale: Canon de Pachelbel, Concertele pentru pian și orchestră nr. 1 de Fr. Chopin și, respectiv, nr. 2 de S. Rahmaninov; Simfonia nr. 40 de W. A. Mozart, Sonata lunii de L. v. Beethoven, Clair de lune de Cl. Debussy, etc..

Terapia prin muzică se realizează prin interacțiunea a două persoane. Să vedem care este profilul terapeutului vs. profilul pacientului.

Terapeutul trebuie să intoneze vocal corect pentru ca pacientul să îl poate imita, să știe pian funcțional, acorduri de chitară ritmică și elemente de percuție.

Pacientul trebuie să își urmeze terapeutul în următoarele etape: mai întâi ascultare activă, apoi intonare vocală sau instrumentală asistată, la pian, chitară sau tobe. În fazele avansate, pacienții educați pot practica improvizația și chiar songwriting-ul, ambele asistate de terapeut. Ultima idee este valabilă mai mult în țările dezvoltate economic, unde numărul de instrumente muzicale per familie este un indicator al nivelului de civilizație.

În concluzie, muzica nu este neapărat un mijloc prin care să ne tămădium, dar sigur este un catalizator al vindecării”, a mai spus Conf. Dr. Adrian Tase.

Leguma care te scapă de efectele alcoolului. Cum acționează ca să nu mai simți mahmureala