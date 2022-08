Șoferul, un bărbat în vârstă de 60 de ani, a fost arestat, iar poliția a confirmat că nimeni nu ar fi suferit răni care le-au pus viața în pericol în timpul accidentului din centrul orașului Harrow, potrivit Daily Mail.

A car just crashed into three people in Harrow Town Centre, NW London pic.twitter.com/FTbUiT0bt5