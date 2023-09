Laura Roșca, în vârstă de 34 de ani, renumită sub numele de scenă DJ Lalla și cunoscută pentru talentul ei ca DJ, era originară din Turda, dar locuia și lucra în București.

Ultima sa postare pe contul de Instagram a fost făcută cu doar câteva zile înainte de tragedie.

Aceasta a inclus un videoclip cu ea în prim-plan și un mesaj audio în limba engleză:

"Enjoy every moment you have because in life there are no rewinds, only flash-backs. Make sure it’s all worth it!"

("Bucurați-vă de fiecare moment pe care îl aveți, pentru că în viață nu există reluări, doar amintiri. Asigurați-vă că merită totul!").

Cine era tânăra găsită fără suflare pe plaja din Mamaia