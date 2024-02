„Nu doar graniţa comună, ci şi istoria comună dintre România şi Ucraina reprezintă fundamentul parteneriatului nostru de o viaţă. Le mulţumim prietenilor noştri români pentru că ne-au fost alături încă de la început în lupta împotriva tiraniei”, este mesajul postat de Stratcom Center pe X.

„Ucraina vă va susţine întotdeauna”, le promit românilor ucrainenii.

În videoclipul care însoţeşte mesajul sunt imagini de la demonstraţii pro-ucrainene din România, de la întâlniri ale preşedinţilor Klaus Iohannis şi Volodimir Zelenski în timp ce-şi dau mâna. Acestea alternează cu „cartoane” pe care scrie în limba engleză: „România este unul dintre cei mai apropiaţi vecini ai noştri şi unul dintre partenerii care ne-au susţinut cel mai mult”, „România a trimis Ucrainei 15 pachete de ajutor militar”, „Ne va antrena piloţii pe noile avioane F-16”. Sunt prezentate, de asemenea, imagini cu vehicule militare şi cu sisteme de rachete antiariene.

Apar, de asemenea, imagini din februarie 2024 cu refugiaţi, Stratcom reamintind: „România a găzduit zeci de mii de refugiaţi”.

„Ucraina nu va uita niciodată generozitatea vecinului nostru. Mulţumesc, România”, se spune în mesajul de final al videoclipului.

România nu a dezvăluit public ce ajutor militar exact a trimis Ucrainei, ceea ce a dat naştere unor dezbateri şi controverse.

Not only a shared border, but the shared history between Romania and Ukraine is the foundation of our lifelong partnership.



We thank our Romanian friends for being there since the beginning in the fight against tyranny.



Ukraine will always have your back. @UKRinROU pic.twitter.com/HYm8p7jW0o