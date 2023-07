Incendii Grecia / Foto: Arhivă Profi Media

Probleme majore in insula Rodos - cea mai mare si cea mai estica insula dintre insulele grupului Dodecaneze in Marea Egee - cauzate de incendii. Potrivit ultimelor informatii, focul a ajuns in zona turistica. Informatiile vin chiar de la persoane care sunt evacuate de acolo in aceste momente. Interventia este in dinamica.