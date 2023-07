"Se intreaba lumea de ce litoralul romanesc este gol sau de ce toata lumea pleaca in alte tari in sezonul estival. Haideti sa va arat ce am patit in Costinesti vineri.

"Uitați aici ce n-am putut să înțeleg. O felie de lămâie - 1,50 lei. Mici - 8 lei bucata. Enorm, pentru că erau niște mici mai mult decât mici. Pepsi - 9 lei, o salată asortată de vară, zic ei, 15 lei, o salată de varză - 15 lei. Șnițel de pui - 28 lei. Un sos de maioneză cu usturoi, care e un leu la magazin sau 3 lei la KFC 8 lei. Total - 257 lei. Adică e exorbitant. D-aia pleacă lumea, d-aia se duc toți în alte stațiuni. Să ceri un 1,50 leu pe jumate de felie de lămâie. Rușine, România!", a transmis bărbatul intr-un video postat pe TikTok.

Reactia internautilor nu a intarziat sa apara. Majoritatea oamenilor au fost de acord cu barbatul si au spus ca situatia li se pare una incredibila.

- "257 lei = 50€. Merg in Grecia/Turcia de 4/5 ani. Noi, 2 cupluri cu 70 de euro mâncam pe rupte, bem si o sticla de vin. Nu ne uitam la preț".

- "50 euro în Grecia, 2 platouri cu fructe de mare, un vin și apă minerală+apă plată și desert din partea casei. Și aștia îți iau bani pe lămâie?"

- "Doar la noi am văzut să plătești felia de lămâie".

Au existat insa si voci care sustin ca preturile din Costinesti nu ar fi, de fapt, exagerate:

- "Ce ți se pare așa scump ca aceste preturi sunt dacă mergi și într-un restaurant în Brașov sau București!"

- "Mi se par niște prețuri decente chiar ok pentru litoral. Nu știu ce e așa de speriat!"

- "Nici nu e asa scump, preturile astea se regăsesc și în orașele din centrul țării indiferent de sezon".