Trotinetele Lime sunt disponibile în București și în lunile de iarnă

Cu toate acestea, pe durata conditiilor meteorologice dificile, accesul la trotinete poate fi blocat periodic, situatie care va fi notificata in aplicatia de telefon. De asemenea, in perioada sarbatorilor trotinetele Lime intra in vacanta in zilele de 25 si 26 decembrie si in intervalul 31 decembrie si 1 ianuarie.

“Tinand cont de reactiile clientilor si experientele noastre anterioare din alte tari ce au conditii meteorologice similare am decis sa punem la dispozitie trotinetele Lime atat toamna cat si iarna in Bucuresti. Astfel, respectam promisiunea de a fi prezenti, oricand, pentru clientii nostri. In acelasi timp, acordam atentie aspectelor ce tin de siguranta in trafic, care pe durata iernii sunt conditionate de vremea variabila si luam in calcul, de asemenea, incetarea activitatii in zilele cu vreme dificila. In acest sens, vom informa constant comunitatea prin intermediul aplicatiei si vom ajusta zona operationala in functie de necesitati.”- explica Luca Mateescu, Operations Manager Lime Romania.

Echipa de specialisti Lime a intocmit o lista cu masuri de siguranta si preventie pentru calatoria cu trotineta electrica, pe timpul iernii:

Atentie la suprafetele umede si alunecoase

Ploaia, frunzele umede si zapada pot reduce aderenta, transformand strazile si benzile pentru biciclete in suprafete alunecoase, mai ales pentru vehiculecu doua roti. Iata cateva sfaturi cand rulati in conditii de ploaie sau vremea neprielnica: