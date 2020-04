TRASEUL coronavirusului. Cum s-a răspândit și când a fost de fapt PRIMUL caz de infectare cu COVID-19

Oamenii de știință au reconstituit un adevărat arbore genealogic al COVID-19 pe baza „rutelor virale” de infectare cu COVID-19 în lume.

Harta răspândirii şi evoluţiei coronavirusului a fost făcută de cercetători de la Universitatea Cambridge, Marea Britanie, şi din Germania, care au folosit, în premieră, tehnici de reţea genetică. Aceste tehnici sunt folosite în special pentru „cartografierea, prin ADN, a mişcărilor populaţiilor umane preistorice”.

„Credem că este una din primele dăţi când s-a folosit pentru urmărirea rutelor de infecţie ale unui coronavirus precum COVID-19”, susține geneticianul Peter Forster, autorul principal al studiului din cadrul Universităţii din Cambridge și conducătorul echipei de cercetători, potrivit descopera.ro.

Oamenii de ştiinţă au trasat o parte din răspândirea iniţială a noului coronavirus, prin mutaţiile sale, ceea ce creează legături (filiaţii) virale diferite.

Reţeaua virală descoperită este imaginea primelor etape ale epidemiei de coronavirus, înainte ca „traseele evolutive ale COVID-19 să devină întunecate de un număr mare de mutaţii”.

„Am folosit un algoritm matematic pentru a vizualiza simultan toţi arborii plauzibili, pentu că există prea multe mutaţii rapide pentru a urmări atent un arbore genealogic al COVID-19”, a afirmat geneticianul Peter Forster.

În plus, Forster spune că cea mai recentă cercetare sugerează că prima infecţie cu noul coronavirus şi răspândirea COVID-19 în rândul oamenilor a avut loc între jumătatea lunii septembrie şi începutul lunii decembrie.

Echipa condusă de geneticianul de la Cambridge a folosit informaţii din mostre de virus prelevate din întreaga lume, între 24 decembrie 2019 şi 4 martie 2020. Cercetarea a evidenţiat „variante” distincte ale COVID-19, constând în grupuri liniare strâns legate între ele, pe care le-au denumit „A”, „B” şi „C”. Studiul a fost publicat în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

„Rădăcina” epidemiei de coronavirus, în China, Statele Unite și Australia

Prima variantă a virusului - „A” este cea mai apropiată de virusul detectat nu numai la ​​lilieci, cât şi la pangolini, și este considerată „rădăcina epidemiei” de coronavirus.

Forster şi colegii săi au descoperit că tipul de COVID-19 cel mai apropiat de cel descoperit la lilieci este tipul „A” - „genomul original al virusului uman”- care a fost prezent în Wuhan, dar, spre surprinderea cercetătorilor, nu a fost tipul de virus predominant în oraşul din China.

Au fost observate versiuni mutante ale tipului „A” la americanii despre care au raportat că au trăit în Wuhan. De asemenea, un număr mare de virusuri de tip A au fost găsite la pacienţi din SUA şi Australia.

În China nu a fost predominantă prima variantă a virusului, ci a doua - varianta „B”

În China nu a fost predominantă prima variantă a virusului așa cum se aștepta toată lumea. Principalul virus din Wuhan a fost tipul „B”, care este un al doilea tip al virusului, derivat din „A”, separat de două mutaţii.

Acesta al doilea tip de virus a fost predominant la pacienţii din Asia de Est. Ceea ce este uimitor este că varianta B a virusului nu a călătorit mult în afara regiunii, fără mutaţii ulterioare. Potrivit cercetătorilor, a existat „rezistenţă” împotriva acestui tip de coronavirus în afara Asiei de Est. Sau altfel spus, virusul de tip B s-a împăcat bine cu sistemul imunitar al celor din China.

Cercetătorii au ajuns la concluzia că localizarea variantei „B” în Asia de Est ar putea fi rezultatul unui blocaj genetic. Ei spun însă că există și o altă explicaţie care ar putea fi luată în considerare: „Virusul de tipul B din Wuhan ar putea fi adaptat imunologic sau la mediu la o mare parte a populaţiei Asiei de Est. Este posibil să aibă nevoie de mutaţie pentru a depăşi rezistenţa din afara Asiei de Est. Se pare că vedem o rată de mutaţie mai lentă în Asia de Est decât în ​​altă parte, în această fază iniţială”, potrivit geneticianului Peter Forster.

„Fiica” lui B din China a ajuns în Europa, posibil prin Singapore, Hong Kong şi Coreea de Sud

Este vorba de varianta „C”, catalogată de cercetători drept o „fiică” a lui „B”. Varianta „C” nu a fost identificată în China. Oamenii de știință nu au aflat încă în ce fel a fost „aruncată” „fiica” lui B în afara Chinei.

Varianta „C” a virusului SARS-CoV-2 este principalul tip de coronavirus din Europa, întâlnit la primii pacienţi din Franţa, Italia, Suedia şi Anglia. Această variantă a coronavirusului lipseşte din eşantioanele studiate în China continentală, dar a fost identificată în Singapore, Hong Kong şi Coreea de Sud.

Mai mult, noua analiză sugerează că una din primele introduceri ale virusului în Italia a venit prin intermediul primei infecţii din Germania, documentată în 27 ianuarie 2020, iar o altă cale de infecţie timpurie din Italia a fost legată de un „grup de Singapore”.

Harta răspândirii noului coronavirus SARS-Cov-2, descoperită prin analiza primele 160 de genomuri complete ale virusului SARS-CoV-2, secvenţiate apoi de la pacienţi umani.

Foto: Peter Forster, Lucy Forster, Colin Renfrew, Michael Forster