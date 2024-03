Discuţiile despre posibilitatea ca Transfăgărăşanul să rămână deschis tot timpul anului au avut loc la Cancelaria Primului Ministru, la dezbateri participând reprezentanţi ai mai multor ministere şi oficiali de la Asociaţia de Dezvoltare Monte Făgăraş, Bâlea-Capra şi reprezentanţi ai comunităţilor locale din judeţele Argeş şi Sibiu.



”Un subiect important discutat a fost legat de posibilitatea deschiderii circulaţiei pe Transfăgărăşan pe tot parcursul anului. Începând cu data de 1 aprilie, Ministerul Transportului va demara lucrările de realizare a DALI-ul pentru identificarea soluţiilor tehnico-financiare pentru realizarea acestui proiect”, informează, într-un comunicat de presă, Consiliul Judeţean Argeş.



”Domnul secretar de stat Irinel Ionel Scrioşteanu, din cadrul Ministerului Transportului, ne-a informat că în termen de un an o să avem o soluţie tehnică şi financiară pentru ca Transfăgărăşanul să poată fi deschis pe întreaga perioadă a anului”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Marius Nicolescu, citat în comunicat.



În prezent, DN 7C - Transfăgărăşan este deschis circulaţiei publice, pe toată lungimea drumului, doar câteva luni pe an.



La finalul lunii februarie a acestui an, directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat că a fost semnat un contract de peste 8,4 milioane de lei pentru găsirea de soluţii care să permită circulaţia pe Transfăgărăşan, şi pe secţiunea Piscu Negru - Cabana Bâlea Cascadă, ”pentru o perioadă cât mai lungă din an”.



”Încă un pas important pentru modernizarea Transfăgărăşanului! Am semnat astăzi Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate - documentaţia de avizare a lucrărilor de interventii - pentru sectorul DN 7 C cuprins între km 104+000 şi km 130+800”, a scris, pe Facebook, Cristian Pistol.



Directorul CNAIR a precizat că firma RUTIER CONEX XXI SRL are la dispoziţie 8,4 milioane de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) şi 12 luni pentru finalizarea contractului. Acesta a explicat că soluţiile identificate trebuie să ofere în primul rând un grad ridicat de siguranţă a traficului rutier.