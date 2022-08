Patru persoane au ajuns la spital joi după ce au fost grav răniți de un fulger în timp ce vizitau obiectivele turistice în Piața Lafayette, lângă Casa Albă. Un cuplu și o persoană încă neidentificată au murit din cauza rănilor suferite.

Este vorba de Donna Mueller, 75 de ani, și James Mueller, 76 de ani, care erau în vizită în Washington DC, când fulgerul i-a lovit lângă un copac împreună cu alte două persoane. Cuplul era din Janesville, Wisconsin.

Acestea se aflau în parcul Lafayette în timpul unei furtuni violente când au fost lovite de fulger, în apropierea unui copac de lângă gardul care înconjoară complexul Casei Albe. Serviciul Naţional de Meteorologie emisese joi o avertizare de furtună pentru această zonă, unde este și Lafayette Square, parc public situat la nord de Casa Albă, foarte aglomerat pe timpul verii, potrivit DailyMail.

În urma incidentului, o parte a parcului a rămas închisă, serviciile de urgenţă fiind la faţa locului.

Primii care au ajutat victimele au fost cei din Secret Service, parcul fiind aproape de Președinția SUA.

Casa Albă a prezentat condoleanţe familiilor cuplului care a murit.

"Ne rugăm pentru cei care încă se luptă pentru viaţa lor", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

Inițial, Poliția a anunțat moartea celor două persoane de peste 70 de ani. Pentru ca după mai multe ore să confirme și moartea celei de-a treia, neidentificată deocamdată.

Two people die after lightning strike near the White House. pic.twitter.com/CDSRkhlNMI