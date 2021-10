Totul a inceput dupa ce femeia, in varsta de 42 de ani, a avut un conflict cu un barbat in varsta de 53 de ani, fostul sot cu care locuia sub acelasi acoperis.



De urgenta, la fața locului s-au deplasat polițiștii, împreună cu un negociator din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, pompieri din cadrul I.S.U. Buzău dar si un echipaj medical de urgență.



Negociatorul a intervenit la timp pentru detensionarea situației, iar în urma discuțiilor purtate cu femeia, aceasta a fost convinsă să renunțe la gestul teribil pe care urma sa il faca. Avand in vedere starea precara de sanatate in care era femeia, salvatorii au decis sa o transporte pe aceasta la spital pentru ingrijiri medicale.



Din cercetări s-a stabilit că barbatul de 53 de ani a fost cel care a sunat la 112 si tot acesta ar fi cel care a agresat-o pe fosta sotie.



În cauza, polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.