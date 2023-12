Accidentul tragic a avut loc în seara zilei de 2 decembrie când, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a detonat o petardă în apropierea vilei sale din Galata, Iași. Tânărul nu și-a dat seama că obiectul explozibil va ajunge lângă o canistră cu benzină, care a luat instantaneu foc.

Din nefericire, în apropierea canistrei se aflau copiii săi, pe care acesta a încercat să-i protejeze, astfel că s-a ales cu arsuri la nivelul feței și corpului.

„Am văzut ambulanțe, dar nu știam ce s-a întâmplat. Băiatul ăsta e mutat recent aici, are cam un an. Locuiește cu soția lui și are trei copii, doi sunt de grădiniță, cam așa, iar unul e mic, bebeluș”, a declarat o vecină a bărbatului pentru bzi.ro.

Vecinii bărbatului susţin că acesta este un om liniștit, dar că s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice atunci când a avut loc accidentul.

„E om liniștit, serios, nu aţi văzut ce vilă are, dar era băut, toată lumea mai bea şi s-a întâmplat ceea ce știți. Pentru copiii lui s-a băgat în foc, ca să nu pățească ei ceva”, a declarat un vecin de-al bărbatului.

Bărbatul a suferit arsuri pe circa 75 la sută din suprafața corpului, starea sa fiind gravă.