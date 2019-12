Traditii şi superstiții de IGNAT. Ce pățesc cei care muncesc astăzi

Despre Sfântul Ignatie Teoforul prăznuit pe 20 decembrie se știe că a lăsat Bisericii documente prețioase – scrisorile sale dedicate comunităților crestine prin care trecea pe drumul martiriului, care a avut loc la Roma. Acestea se numără printre puținele mărturii vii ale unui sfant mucenic, aflat înaintea pătimirii. Totodată, în această zi de sărbătoare, conform calendarului creștin-ortodox, este dezlegare la ulei și vin.

Ziua de 20 decembrie, această sărbătoare a rămas în comunitatea românească prin sacrificarea porcului, însă fără conotații sacre. Folcloriștii vorbesc însă de un sacrificiu, de sărbătorirea spiritului agrar.

IGNAT 2019. În vremurile mai apropiate de noi, obiciul tăierii porcului de Crăciun cu păstrarea tuturor datinilor își are izvorul în îndestularea cu carne și produse tradiționale la mesele de sărbători, dar nu numai – pentru că o serie de preparate vor fi păstrate și vor fi consumate până aproape de vară și chiar la seceriș – a se vedea slănina.

Tăierea simbolică a porcului se face prin înjuunghiere, apoi animalul este pârlit, spălat cu mălai și acoperit cu o pătură. În cele mai multe locuri, i se face o crestătură în formă de cruce pentru ca produsele, carnea lui să fie binecuvântate. Copiii se suie călare pe porc, ca sa aiba noroc tot anul. Apoi se scot intestinele și măruntaiele, se tranșează carnea și se trece la prepararea produselor tradiționale – sângerete, lebăr, cârnați, caltaboși etc. În ziua în care se taie porcul se face și ”pomana porcului” cu toți cei care participă, dar cu cei ai casei și vecini.

La romani, taierea porcului in gospodaria proprie reprezinta un motiv de mandrie si de bucurie semnaland si apropierea Craciunului. De-a lungul anilor, aceasta activitate a creat la randul ei o sumedenie de traditii si obiceiuri.

IGNAT 2019. Porcii visează că urmează să fie tăiaţi

IGNAT 2019. Conform traditiei, cu o seara inainte de Ignat porcii viseaza ca urmeaza sa fie taiati. Astfel, acestia nu mai mananca, nu se mai ingrasa si nici nu mai pun carne pe ei.

De regula, la taierea porcului cei milosi din fire nu e bine sa ia parte deoarece porcul moare cu mai mare greutate. Mai mult, carnea va fierbe mult mai greu. Batranii de la tara spun ca dupa ce porcul este taiat, parlit si spalat, se recomanda punerea unei paturi peste el si un copil sa-l incalece. Astfel, anul viitor va fi unul lipsit de boli si plin de bogatii, sanatate si prosperitate.



Pentru ca cei care taie porcul sa fie iertati de uciderea voita a animalului, este bine ca ei sa rosteasca cuvintele: Ignat, Ignat/ Porc umflat, iar înainte de a-l sacrifica sa spuna: Doamne ajuta, sa-l mancam sanatosi.

IGNAT 2019. In regiunea Teleormanului, exista o datina veche care spune ca pe fruntea copiilor trebuie facut semnul crucii cu sangele animalului sacrificat de Ignat. Astfel, se crede ca acestia vor fi sanatosi si rosii in obraji in anul ce vine.